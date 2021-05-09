台灣的基本安全，國防為首要，2020是不平靜的一年，全年陸海空三軍發生6起重大意外，戰車、膠艇翻覆、軍機失事，造成21名國軍弟兄殉職，多人輕重傷，社會一遍唏噓、舉國哀悼。

餘悸猶存，去年4月爆發敦睦艦隊染疫，造成台灣人民膽戰心驚。一個能打仗的部隊，在承平時期，應是四平八穩，而非如此顛沛流離，多數忠於戰訓本務的國軍弟兄們，拋家棄子，衛戍領土安全，但在德不配位的三軍統帥帶領下，連最基本的食安都不能確保，中國大陸不要的台灣鳳梨、暗渡陳倉的美國萊豬，接二連三，下一批恐怕就是日本核食，只要一般民眾不吃的、吃不下的，就全都往部隊嘴裡塞，逼他們往肚裡吞，簡直把最前線的國軍弟兄當成白老鼠、垃圾桶。俗云：「將帥無能，累死三軍」。現在尚未累死，都已像日食砒霜似的，漸漸慢性中毒。

譬如軍隊是抵禦外侮的城牆，那警察就是安定社會的力量，黑幫存在於台灣已經超過半世紀，李登輝執政時期的黑金政治向來為人所詬病，更是在野時期民進黨極力批判的標的。然而，回顧歷史，三大幫派和縱貫角頭的黑道活動均有所節制，至少遵守「官兵抓強盜」的遊戲規則，不至於和警察頂著幹，但是近期多起案件，包括北投分局、松山分局之亂，以及當著雙北市警局局長的潑蟑之亂，都是因為執政黨的縱容包庇，說穿了就是民進黨證之亂，只要綠證在手就一路綠燈、綠色通關，特權橫行莫此為甚，致使需要耗費更多社會資源來弭平黑白兩道對立，犧牲顏面的更是日夜盡忠職守的警察同仁。

綜上兩大維繫國家安全、社會正義的團體再也禁不起任何突發狀況，出現這麼多顛覆台灣人民三觀的案件，迄今仍未見有任何高階將領、警官，因此去職或負起政治責任。

蘇貞昌更是老神在在，一副事不關己、己不操心，好官我自為之的姿態，放任下屬繼續死皮賴臉的戀棧官位，這印證了國之將亡，必有妖孽，台灣的基本安全已在他為首帶領行政團隊的漠視下蕩然無存，竟還有臉口口聲聲說「愛台灣」。

那蘇院長在意的又是什麼？他曾說：「國營事業是人民資產」。原合庫董座廖燦昌因國防部慶富獵雷艦詐貸弊案中箭落馬，立即被蘇院長轉任第一金控董座，後又因遠航掏空案再次下台；原合庫副總後土銀董事長黃柏川也涉案，但下場均再享高官厚祿；丁怡銘就更不用說了，因為「丁丁是個人才」，所以牛肉麵、打統編下台後，風頭漸過，又回鍋月薪11萬的行政院有給職顧問，這些根本都已變成民進黨的資產。

原來只要顏色對了，就代表政治正確，一切就都對了！即使無能無才也無所謂，榮華富貴的政治酬庸比國家安全更受閣揆青睞，整個民進黨政府上樑不正下樑歪且上下交相賊，民安所錯其手足。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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