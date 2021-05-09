最近，炙手可熱的「馬維拉」馬英九前總統，分別因應民進黨需要，登場與休息各一次。首先是馬英九提醒，蔡英文當初所謂的「維持現狀」，是馬政府的現狀，所以是有「九二共識」的；行政院長蘇貞昌立即跳出來用「習近平已經說九二共識是一國兩制」批馬，前總統府副秘書長蕭旭岑則反嗆蘇自失立場、睜眼說瞎話。

另外，蔡英文總統到烏山頭水庫「嘉南大圳之父」八田與一紀念園區，追思八田與一對台灣的貢獻。蔡英文滿口誇讚自己，卻完全不提「八田與一紀念園區」是在馬英九總統任內重修、成立的。「馬維拉」在此就消失，蔡英文掠人之美，還沾沾自喜。

八田與一建設了烏山頭水庫與嘉南大圳，讓嘉南平原從一年收成不到一次，成長為可收成二、三次，從此成為台灣最大的米倉；對台貢獻不在話下。只是國民黨領導對日抗戰，對日本總有一股國仇家恨的情感在，很長一段時間，不願去肯定日據時代的建設。

2009年馬英九紀念推崇八田與一，有讓一些國民黨的長輩不滿，覺得幹嘛要「拍日本人馬屁」？但這就是馬英九的執政風格，總希望能夠彌平社會的對立，化解仇恨的循環。馬英九的態度是「面對歷史，就事論事，恩怨分明」，日本政府對慰安婦的傷害，必須斥責；八田與一對台灣的貢獻，也應該感謝。唯有如此，台灣人也才能公允地看待國民黨、兩蔣對台灣的功過。

按照常理跟常禮，到了八田與一紀念園區，不提馬英九是說不過去的，但蔡英文硬是沒有提到馬英九一個字。按民進黨的行事風格，這似乎不意外，但在主持民進黨的地方黨部主委會議的時候，蔡英文擺出黨主席的姿態，「家裡不是沒大人，我就是大人！」可是在八田與一上刻意不提馬。這樣的氣度，蔡英文根本稱不上台灣的「大人」。

什麼是「大人」？ 指的是有資格在眾小孩間，制定規矩、排解紛爭。如果蔡英文真的是「大人」，而且是台灣的「大人」，那就應該注意到台灣內部的對立、撕裂、仇恨，而予以彌補，要關懷不同立場的所有小孩。民進黨向來親日，追思八田與一符合民進黨的既定立場，但台灣歷史上，其他的「八田與一」，民進黨有沒有一視同仁的感念？

別忘了，當前夯到不行的護國神山台積電，是在故總統蔣經國的支持，前經濟部長李國鼎的規劃下成立的。李國鼎對台灣的貢獻不下於八田與一，民進黨卻沒有同樣的重視。民進黨是把歷史當工具，視自己的政治利益決定詮釋方向。

蘇貞昌也是，把「九二共識」說成等於「一國兩制」，又在刻意誤導，無視大陸多次澄清，與回歸當初「九二共識」擱置爭議的說明。蘇貞昌不是不知道，而是裝傻。但以院長身分裝傻，他跟蔡英文一樣，完全沒有「大人」的樣子，教人看不起。

現在台灣最根本性的問題，正是「家裡沒大人」。完全執政的民進黨不是大人，只顧著爭權奪利，排除異己；身為國家元首的蔡英文也不是大人，只想著以「仇中」為名，裂解社會，濫用權力。

馬英九為了當「全民總統」，做出種種努力，有時候還傷害到支持者的情感，承受政治上的後座力；而現在的民進黨，則只在乎自己的支持者，被網友以「綠共」嘲諷。誰的風格是對的？歷史的公道需要時間，我們再等等吧！

（作者會革實基金會副執行長）

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