編者按：深究歷史的意義，留下發現告誡或警惕、啟示我們的社會以及下一代。 《彭百顯的回歸：921啟示錄》是一本還原遭秋後算帳的際遇書。全書內容並不放在政治爭議、是非曲直之防衛辯解，而係著重在法律蒙污方面之揭開不正義行為，回歸真實，以正社會視聽，並為政治理想留住一股正直的元氣在。

資本主義將資訊與文化變成商品，變成在市場中被買賣的商品，而不是被用來啟發或挑戰既有現狀的共享知識。 大型媒體於是約束了市民想像他種真實的能力。它拒絕給予人民創造歷史的權力，也妨害了人們其實能以新的不同方式生活的基本概念，這樣的概念才能使人類潛能得以充分發展。 ──朗諾．貝提格與琴．霍爾，《大媒體的金權遊戲》

媒體傳播也是一種政治行為。媒體的作用與影響，我從政以來沒有否認它的威力。本章探討「921案」有關媒體的真實與不真實之報導傳播效用。

對於媒體第四權，新聞自由，應該要有效新聞自律，否則「第四權的媒體就變成了獨大，而轉為毒蛇猛獸，製造恐懼與不安」，「臺灣的媒體環境正是如此」。

「雖然新聞工作人員被賦予權力（第四權），可以盡情揮舞他的刀筆或照相機，刻劃或攝取他所看到的，可是權力之所在亦是責任背負之所在，他也有義務善盡社會責任。如果一味濫用新聞自由，而妨害社會公共利益或損害他人名譽及正當權利，新聞工作人員一定要受到唾棄與人們責罵。當然，他也很可能受到法律上一定的處罰。」

尤英夫律師以上所指出論點，我深以為是，雖然只是蜻蜓點水、輕輕素描。但其重要性卻不為社會所重視。直至最近2020「關閉中天新聞臺事件」，新聞涉及的言論自由仍由掌權者所控制，才再引起社會注目。

歷經「921案」之偵辦，我人身感大眾傳播媒體對「真相」定義的重要。唯有媒體傳播真實，才能維護法律正義的社會基礎。「不實報導」是社會的公敵。相對「921案」之審判結果的不公平報導，是掩藏社會不義。但「真相」是由政府定義的嗎？還是媒體？其實都或有不是，也涉及利益關係而定。

在此，先不論政府。記者是社會的無冕王，他們不必如神聖羅馬皇帝由教宗加封冠冕，權力很大，一支筆定乾坤。然而，責任呢？

本章的章名，並非我人標新立異，或故意要挑戰媒體人，而是歷經921案過程的親身際遇，因我具縣長身分所代表的政治意義，司法偵辦縣長，在媒體傳播效應之後所造成全體國人對南投縣及政府的觀感，除指責本人之所有不是，亦含有對南投縣之不是與對縣政府之不是之意，個人常感到相當沉重及惶恐。然而，當他們發現所報導的「事實」完全不是真正的事實，不當結果已經發生，該怎麼辦？這是社會大眾之事，不唯媒體行為而已。政府角色於新聞真相之關係，亦然。

第四權貴如皇上

至此，先表達一下我們對第四權的重視。我們也了解，指責媒體報導的不是，一如指責政治人物一樣，一定會有不良的反應效果。但總是希望社會正義、公道，實事求是。

我人從政與媒體之互動，向來皆極謹慎，當了縣長，「如履薄冰」是我常態敬重媒體的寫照，深怕一不小心無意間得罪媒體人而影響未來可能扭曲的「鞭策」。尤自爭取得執政權入主縣府之後，我更加小心惟恐誤了縣府及縣民，但偏偏由於人性與處世的難周全，而有得罪部分記者朋友之人事請託，以致我們戮力營造、誠心實意推展南投發展的企圖新政，在未獲得媒體傳播真貌的環境變遷下，施政未及滿週年即功虧一簣，並適得其反。也是利益關係所引發，這也是政府控制媒體的優勢，媒體選擇利益依附政治力。

雖則我們費了很大的力量，也未能改善媒體關係於一二，因而，才不得不有以基金會支持「縣政頻道」的自力更正之舉。目的只有一個：施政真相能夠讓投票給我的選民了解。

我們深刻的體驗，「921案」發起後，我們幾乎每天在司法媒體督導鞭策之下窮於辯解，忙得翻不了身。如今事過境遷，為了檢討「921冤誣案」於是有本章之鋪陳，藉此讓我們共同正視第四權對行政、立法、司法三權分立之間所扮演的角色關係。

媒體依誰，誰大；反誰，誰倒楣。媒體到底依誰？他們幾乎都會說：真相。是的，答案正確。然而，究竟「真相」是什麼，由媒體決定？媒體說了算。因此，才有所謂真相與後真相的問題。

基於許多「不實（非真相）報導」的累積加成，「921案」的媒體最大功能，就是全然翻轉我過去三屆立委時期在國會問政的社會面貌，更由於司法因素的介入，媒體已成功塑造南投縣長彭百顯在縣民心目中變成「貪官」、「圖利」的帶頭違法者。就政治而言，當時我全盤皆輸，真相一直被掩蓋。有關這方面的諸多媒體非真相的不實報導，誤導全國民眾認知，影響層次已由南投縣民升高為全國性視野。

由於政治效應已經造成，也已經成為歷史，於今我不想再撩起傷痕，避免擴大社會傷害，在此我僅止於「921案」事實的陳述，還原一些真相。希望由於本章司法與媒體關係的凸顯，能喚回媒體正義。

忠於事實的報導是媒體價值的唯一角色，沒有政治立場，亦非司法傳聲筒；甚且，司法若有偏私的政治動機，也是第四權的社會正義責任。

我相信，回顧檢視「921案」這段期間異常的大眾傳播，給予國家人民資訊的「餵養」、灌輸與填補，再對照「921冤誣案」真相的結果出爐，如果新聞學很負責任地拿來檢討分析，那麼一個正直政治人物的社會養成，就不會變成僅屬個人修為的事，而是有共同的社會正義基礎在。

（待續）