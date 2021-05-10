第二次參加中華兒女體驗營，這次從西安落地，走了天水、隴南、蘭州、銀川，登上郎木寺、踏足沙漠、遙望內蒙古。

相較於上次，這次的旅行讓我更加深刻，除了無盡的美景以外我想是來自於感嘆中國政府對於非一線城市的拓展以及當地深厚的文化底蘊。

佛教、伊斯蘭、藏傳、西夏……這些在草原、深山、高原上的民族，流著他們自己的血液，有著他們自己的文化，並且勤奮的，跟如今大多的中國人一樣，在自己的土地上往前走、和國家一起往前走。來到葡萄、枸杞產區，像是看到中國的後倉庫，牲畜與作物在這裡被孕育，中國，從沿海到內陸盡是生生不息。

來到中國，除了看到的、還有遇到的，國台辦、嚮導、教師、官員……學習談吐、學習落落大方，這些是一個國家除了經濟以外教育與競爭種下來重要的根，是國家與文化要長久走下去的命脈。滾滾黃河奔流了五千年，多少歷史與文化在這塊土地上生長與演化，彷彿看到西方羅馬的影子，說中國是東方羅馬一點也不為過，是含著明珠的巨龍，而他正在甦醒。

反省台灣如今內鬥的局勢，為了小小的爭端爭吵不休，而中國正在一致地往前走，看的是大的佈局和方向，政府希望的是人民與國家更好，而不是忙於解決種種弊端。

為了要讓我們在有限的時間之內看到最多，旅行是快速的。我們很用力的聽了、看了、玩了，也很用力的忘了，但有些事我們會銘記，有些事是忘不了的，像是中國的大、中國的廣、中國的無量，那些在旅行中留下的遺憾，是為了下次的到來，希望能再登上郎木寺，

看曬大佛、看白雪茫茫、看炊煙裊裊。

感謝是長久的，對於新黨的看法也有所不同，影響是緩慢的，我理解那種消磨。但我相信，慢慢的，會有更多學生願意往中國發展、更多學生願意去走訪大江南北。

對於體驗營依舊是感謝滿滿，深切的感受到國際交流不再僅止於與西方，中國如今已獨當一面，能驕傲的展示，吸引許多人前往探訪，希望下次再踏上中國，能看到更多不一樣的風景。（周姿妤）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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