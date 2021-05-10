政治高層身邊若有多幾位肯兩肋插刀，不怕死擔當責任的人，那麼成就大事的機會或許會多一點。

2021年清明連假，台鐵北迴線，太魯閣號撞工程車，車頭被削去大半造成49人死亡，218人輕重傷，是台鐵40年來最慘烈的事故。其中有一家四口，父親逝世，但其他三口只是輕傷，比起有人一家多人死亡者算是幸運。

可是父親的逝去，對家人仍然是難以承受的悲傷，尤其妻子更是傷心欲絕。不是沉默不語，就是嚎啕大哭。即將大學畢業的兒子，卻對母親說：「媽媽！不要哭，還有我和妹妹在。」他說，我明年就大學畢業，可以工作養家，妹妹也大二了，媽媽！不要哭！還有我們在。

政治上的還有我在

但在台鐵太魯閣號事故的悲慘事件，有媒體社論說：「交通部長林佳龍辭職，是為府院當擋箭牌。但是他在立法院的答詢，以及相關後續追蹤，則顯示從行政院長蘇貞昌到蔡英文總統都有無可逃避的責任。」

不過部長會對院長說，「不要擔心，有我在，我會慢慢辭，你慢慢核，絕不會弄到要院長負責的」。院長則對總統說，「不要擔心，一切責任由行政院擔，火不會燒到總統的，放心吧！」院長則對部長說，「你辭職不要擔心，過一段時間，我會安排更好的位子給你，你先想想將來想做甚麼？有我在，放心吧！」

總統對院長說，「放心幹，這種小事，死了49人，又不是490人，吵一陣子，大家就淡忘了，我絕不會因這件事更換內閣的。」有我在，免驚！好伙伴，夠意思。這跟前面罹難家屬的大兒子，安慰傷心欲絕的母親所說的：媽媽！不要哭，還有我和妹妹在，是同樣的感人，卻是完全不一樣的心態。

首長包庇部屬？

大家可能認為是在說笑話，大家回憶一下，2018年蘇貞昌、陳其邁選新北市及高雄市長，都敗選到脫了褲子。兩位參選人，都難過到要哭。但總統說，不要哭還有我在。結果蘇貞昌當了行政院長，陳其邁當了副院長，比市長位子還高很多。不要哭，還有我在！這話真的很靈光，很能安慰人。

陳水扁當過兩屆中華民國總統，貪污判刑入監。陳水扁說好歹我也為民進黨立下汗馬功勞，現在要坐牢，情何以堪。民進黨的總統說，不要擔心，我叫他們讓你保外就醫，你現在到處趴趴走，在家過幸福日子，不是等於沒有坐牢嗎？不要擔心，還有我在！

部屬能承擔也好

從前有位首長，下班與同仁一起乘電梯，放了個臭屁，很不好意思。當場有位部屬很大聲的說：對不起，我剛才放了個臭屁，不好意思！後來這位同仁獲得升遷。

有人跟首長說，這人會拍馬屁就升官，不太好吧！這位首長說：如果連一個屁都扛不起來的人，要他幹甚麼？此話是否有理，值得深思。但從另一個角度看，

遇事部屬都將責任推給首長，首長敢大刀闊斧做事，而且做得了大事嗎？如果身邊都是逢迎拍馬的人，當然不好，但多幾位肯兩肋插刀，不怕死擔當責任的人，成就大事的機會，或許真的會多一點。

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※