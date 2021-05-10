據英國《經濟學人》報導，世界兩大經濟體的數位貨幣發展迅速，2020年中國移動付款達67兆美元，約為美國的400倍。

中國的數位貨幣人民幣（即eCNY），尚在試運行，效果良好，中國有計劃從目前參與發行的大陸六家商業銀行，以後向海外擴充。為此美國某知名學者（Niall Ferguson）聲稱，美國要有失去世界貨幣主導權的危機感，因為中國將會超越美國而有望成為世界主導貨幣。

在「美國西方價值標準至上，不能讓中國人贏」冷戰思維之下，西方重要媒體多有類似的危言聳聽，認為以後eCNY會大幅度強化中國的監視能力，增加讓中國對貨幣的管控，進而挑戰美元的全球霸主地位。其實若非別有用心，這是多慮了，上海財政大學有學者說：eCNY不是魔術，我們不期待從魔術討好。支持這言論而獨排西方眾議的是《經濟學人》，稱人民幣只佔國際貨幣清算總量的2%，eCNY愛莫能助。

其實中國並無爭取世界主導貨幣的野心，這是因為中國人民銀行（大陸央行）已經有此監視管控能力，eCNY不會大幅度強化中國對貨幣的管控與監視能力。何況大陸銀聯支付國際外匯的使用率遠遠不及，等於是美國實施國際金融制裁尚方寶劍的SWIFT的支付清算使用率，中國貨幣根本無法挑戰美元的全球霸主地位。更重要的是，大陸國家領導人、外交部、央行都不止一次聲明過，中國奉行多邊主義，永不稱霸，不挑戰美元的全球霸主地位。

但中國實力的與日俱增是客觀現實，例如中國是全球唯一100%擁有聯合國工業體系產業分類的國家，第二名美國擁有94%左右。又如，2021前三月中國大陸外貿進出口總值1.82兆美元，居世界首位。中國是所有大國中唯一沒有通過戰爭與殖民發展而成的世界第二大經濟體。

又如中國通過《專利合作條約》提交的PCT國際專利申請達到6.9萬件，穩居世界首位。以東盟ASEAN +3、+6為基礎的CPTPP，RCEP自由貿易協定將自2022年生效，為覆蓋人口最多的自貿區。自改革開放以來，大陸人均收入增長超過25倍，8.5億人擺脫了貧困，這該是世上最大人權工程，和最好的人權實踐。

聯合國宣布世衛組織WHO認證了中國疫苗，中國已向50多國提供疫苗，美國彭博社5月7日稱: 「美國至今沒有捐贈多少疫苗，中國正承載著全球疫苗供應的希望」。僅就印度，中國就提供了5000台呼吸機、21569台製氧機、2148萬個口罩、3800噸藥品。

數位貨幣是國際大勢所趨，須權衡利弊，統籌地緣政治、科技與法治的穩定平衡。中國貨幣在全球的影響力當然會因國力的增加而擴大，其數位貨幣和其經濟的國際影響力會隨之增加。大陸已予台商國民待遇，台商似應儘快登上eCNY大蓬車才合算。

（作者為太空工程師）

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