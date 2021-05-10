紙幣是現代國家的債務憑證，它的發行要以政府償債能力為依據，並受它約束，但也有國家的紙幣只發不還。筆者無意褒貶這兩種操作，而只是想客觀地比較它們的機制和影響，但走筆結果發現紙幣只發不還正是經濟結構紊亂的重要原因。

美聯儲買進公眾手中的國債發行美元，實際上是以美債為抵押，給財政部提供貸款。美債到期，財政部用稅款償還美聯儲貸款，稅款來自公眾的繳納，繳納的美元來自美聯儲收購公眾國債時的發行，所以美聯儲收回對財政部的貸款，就是收回增發美元，並使其退出流通，徹底消失。財政部以未來的稅收為抵押發行國債，而稅款是它給公眾提供服務的回報，所以美元發行以稅收為擔保，歸根到底就是以財政部的公共服務為擔保。

這就是紙幣與金幣發行流通的最大不同，金幣的面值與它的黃金含量一致，它的足值決定它就是它自己，無需擔保，也不代表什麼。紙幣的面值遠遠大於可以忽略不計的印刷成本，而且不能兌現，所以能被公眾普遍接受，並持續流通轉讓的關鍵，不僅在於有紙幣是法定支付手段的法律，更在於它可以用來繳稅。繳稅代表著公眾用紙幣買到的政府的公共服務，公眾可以用美元買到與自己付出商品等值的公共服務，政府的公共服務就成了紙幣流通的擔保，所以他們接受紙幣。

也就是說財政部發債，賣給美聯儲轉換成美元，財政部再用美元買公眾的商品，公眾得到的只是作為價值符號的美元，但他們可再用這個符號去納稅，買貨真價實的政府服務。紙幣就成了政府與公眾之間交易的媒介，它代表著用政府未來的公共服務，換取公眾現在商品的交易。因為公眾出售商品在前，政府償還公共服務在後，所以紙幣是政府的債務憑證，代表財政提前使用的未來稅收。

政府收到稅款的用途主要分兩部份，小部份償還到期國債，這部分錢流回美聯儲，帶動美元一起退出消失。大部分美元與未到期的國債相關，所以繼續在流通中代表財政未來的服務進行周轉。也就是說，財政收入要先償還美債到期發行的美元，剩下的美元才能用作財政開支。因為紙幣發行要還，所以政府只能從紙幣發行中獲取提前使用稅收的有限好處（扣除向央行貸款的利息），而不能無償佔有公眾的財富。公眾的財富不減少，他們的消費可以保持穩定，再生產迴圈就能持續進行下去。英、日、俄等國買國債發紙幣都占央行負債的絕大比例，這說明大多數國家貨幣發行都要還。

如果紙幣發行，像買外匯發人民幣那樣無需償還，政府勢必從人民幣發行中獲得很大的收益，則整個經濟結構會被扭曲。因為美元是公眾生產產品出口掙來的，含很大的投入，政府用可以忽略不計的印刷成本就將其換走，公眾財富勢必相應減少。公眾所以會接受這既無內在價值，也不償還的人民幣，不僅因為法律規定，更因為他們可以將人民幣支付給別人，買到與票面值一致的財富。短期中每個將外匯賣給政府的人都貌似沒有吃虧，所以大家都沒有異議，但是在長期中，不僅所有公眾，甚至連政府也要為之付出沉重的代價。

因為買外匯發人民幣，就是在取走公眾財富的同時，向流通中注入沒有價值的紙幣，商品減少與紙幣增加早晚引發嚴重的通膨。政府從群體無償佔有公眾財富開始，最後傳導為所有個體的共同承擔損失。於是GDP在大幅度增加，但公眾財富卻增長緩慢，甚至有所下降，這就從根本上制約了他們的消費，可見，無需償還的人民幣發行一定導致財富持續向政府轉移。最後政府承受的代價是，他們並無竭澤而漁之意圖，卻面對竭澤而漁之尷尬。

問題還會隨著公眾的納稅而進一步加劇，因為人民幣為央行憑空注入，它既不代表財政未來將要提供的服務，也沒有公眾已創造的財富對應，財政將稅款收入後再支出，勢必進一步稀釋公眾未來的財富。如果財政支出「取之於民，用之於民」，則還有部分錢流回公眾；如果是強制的無償的，則財富的稀釋更嚴重，因為這部分支出的流向與公眾無關了。

（作者為大陸學者）

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