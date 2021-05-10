張競快評》國防部要堅持武德 11:522021/05/10 言論 張競 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍委託救總修繕泰北袍澤孤墳及忠烈祠，事關武德與袍澤情義，崇功報勳以慰忠魂。黨產會卻託辭救總為國民黨附隨組織，欲橫加攔阻，國防部要堅持武德，不能退讓。圖為國防部部長邱國正。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍委託救總修繕泰北袍澤孤墳及忠烈祠，事關武德與袍澤情義，崇功報勳以慰忠魂。黨產會卻託辭救總為國民黨附隨組織，欲橫加攔阻，國防部要堅持武德，不能退讓。 國軍對袍澤生有所養、死有所祀，這是軍人與國家以生死相約，讓官兵生而無愧、死而無悔，願意為國家奉獻生命，國家豈能無情無義？ 砍殺退俸已經證明國家無信，攔阻奉祀修墳更顯現政客無情無義，三軍統帥對此漠然視之，坐視政客惡意操弄，如何讓三軍願意為國犧牲拚戰沙場。豺狼橫行於朝堂，國家必無效命死士，自古皆然！ 《半導體》順德晶片短缺無擾 外資喊上106元 社評／以經濟共存跳脫地表最危險困局 #國家 #軍德 #袍澤 #國防部 #堅持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》塞爾提克末節反撲無效 東區第7快不保 08:582021/05/10 體育 新聞分析》消化美豬難題 豈可甩鍋國軍 04:102021/05/10 焦點要聞 為人民幣1萬元當共諜 法官怒撤銷緩刑退役中校要關2年 11:092021/05/10 社會 放棄疫苗專利 美力阻中俄坐收漁利 04:102021/05/10 焦點要聞 北巿警界三亂風波 陳家欽：沒找過柯P也沒要換陳嘉昌 14:062021/05/10 社會 公文跑比病毒慢？藍委怒轟陳時中：徹底的X話 12:162021/05/10 政治 莫德納疫苗抵台時程 衛福部：5月較沒把握 12:402021/05/10 生活 人│物│側│寫－自律當習慣 做事不拖泥帶水 04:102021/05/10 財經要聞 志士：暗殺者、反抗者、愛國者 07:002021/05/10 歷史 防萊豬 立院今邀邱國正專案報告 04:102021/05/10 焦點要聞 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 06:242021/05/10 財經 言論熱門新聞 沈迺訓快評》民進黨那個夜壺 - 快評 - 言論 台灣人看大陸》從大陸高鐵看中華民族偉大飛越 - 兩岸徵文 - 言論 張競快評》國防部要堅持武德 - 快評 - 言論 時論廣場》戰場不能在台灣是最高準則（郁慕明） - 時論廣場 - 言論 台灣人看大陸》親見中國的博大精深 - 兩岸徵文 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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