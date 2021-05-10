國軍委託救總修繕泰北袍澤孤墳及忠烈祠，事關武德與袍澤情義，崇功報勳以慰忠魂。黨產會卻託辭救總為國民黨附隨組織，欲橫加攔阻，國防部要堅持武德，不能退讓。

國軍對袍澤生有所養、死有所祀，這是軍人與國家以生死相約，讓官兵生而無愧、死而無悔，願意為國家奉獻生命，國家豈能無情無義？

砍殺退俸已經證明國家無信，攔阻奉祀修墳更顯現政客無情無義，三軍統帥對此漠然視之，坐視政客惡意操弄，如何讓三軍願意為國犧牲拚戰沙場。豺狼橫行於朝堂，國家必無效命死士，自古皆然！