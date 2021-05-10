先說結論，公投過不過，蔡英文都老神在在，不會改變任何事情。唯一影響的，是行政院長蘇貞昌續任與否。與其說是公投案，不如說是蘇揆的不信任投票。

翻開公投史，2008年游錫堃領銜提出討黨產公投案，結果同意票389萬票、投票率26.34%未達門檻，同意票比謝蘇配的544萬票還少了155萬張，連民進黨人都不完全支持。

但2016年蔡英文上台，並取得立院過半席次，很快就通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，8月成立「不黨黨產處理委員會」，國民黨黨產立即遭到清算。看清楚了嗎，公投沒有過又如何？

反之，公投過了又如何？2018年民進黨兵敗如山倒，綁大選的10項公投案有七項過關，是首次有公投議案得到通過。包括反空污、反燃煤發電、反日本核食、民法婚姻排除同性結合、國中小禁止實施同志教育、非民法保障同性共同生活、廢止電業法非核家園條文等七項公投案，如今無一依公投意旨辦好辦滿。

說穿了，公投法淪落到只剩下道德譴責功能，對執政黨而言更只剩下「夜壺」作用。

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