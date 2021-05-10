印度疫情再起，災情慘重，在新冠病毒肆虐下，不容任何自大、疏忽。隱約之間台灣也出現類似跡象，政府當以印度為殷鑑。

去年印度受疫情衝擊，經濟衰退7.7%，在亞洲算是表現較差的國家。今年疫情稍緩，印度政府就急著「表功慶祝」，宣傳政府打敗病毒的成就，還讚美印度成為全球疫苗工廠，又為地方選舉需要而放鬆管制，各地舉辦大型政治集會，卻未嚴守社交距離。

結果就是印度第2波疫情再起，連續多日每天確診人數超過3、40萬人，新德里醫療體系接近崩潰，硬頸的莫迪政府不得不向西方求救，富人、知識分子紛紛外逃，經濟再受重創，蘋果供應鏈也暫緩移轉印度的計畫。

教訓是：面對疫情不可一日大意，如疫情無法控制，不僅民眾死亡增加，經濟也不保。國際的現實更讓人點滴在心頭。印度大力挺美國的亞太戰略，加入「抗中聯盟」，但印度陷入疫情災難，美國卻繼續管制疫苗物資出口，導致印度疫苗生產停頓，對印度的災難只送來寥寥300台製氧機。

華航機師染疫事件擴大，連日傳出本土確診案例，疫情出現擴散危機，隱約之間也可看出，中央流行疫情指揮中心因去年防疫成功，導致自信、自滿與疏忽，連「公文跑得比病毒慢」這種話也說得出，讓人擲筆興嘆。

印度對美國只顧本國利益感到失望，但坦白說，這並不令人意外。世界上哪一個國家的政府不以本國利益為優先。那麼我們就要問自己一個問題，如果印度大力挺美，疫情災難中只換得300台製氧機，蔡政府如此挺美，萬一碰上兩岸戰事災難，又能從美國換到什麼呢？