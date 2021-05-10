為洗刷「黑道治國」的惡名，民進黨主席蔡英文上周五召集各縣市黨部主委會議，強調將落實入黨「排黑條款」。不過從松山之亂到北投之亂，重點並不在於黑道入黨，憑著與黨內的關係，仗勢耍特權，視法律為無物，才是腐化的關鍵。

北投之亂剛開始原只是一宗開槍示威案，4月10日北投區媽祖文化協會遭槍擊，扯出被警方列管為北聯幫分子的前理事長趙映光，不僅長期擔任北投警分局顧問團團長，還是民進黨台北市黨部前評委召集。

根據嫌犯供詞，是因為趙映光兒子趙介佑供毒給小弟導致暴斃，才會開槍洩恨。之後更被爆出身為前民進黨代表的趙介佑不僅販毒，還曾大剌剌到北投分局與入監小弟會面吃便當，甚至在臉書曬出照片，承諾小弟「你的兒子，大哥替你養」。

去年警方偵辦通信詐騙案，檢察官剛裁定聲押，趙介佑隨即拿到押庭筆錄，還到北投分局拍桌大罵，趙介佑能如此「神通廣大」，靠的就是這張黨證和民進黨高層的關係。

民進黨讓黑道覺得「黨證好用」並非第一次。2019年初台北市萬華區發生襲警事件，涉案的張姓男子事後在「爆料公社」秀出黨證明目張膽表示，「感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，引發社會譁然。

此次北投之亂，本該執法的警方，被「黨籍」黑道罵得狗血淋頭，唯唯諾諾不敢回嘴，甚至不惜違法大開方便之門，讓入監者在外與人會面，甚至洩露筆錄內容，看中的也是「與民進黨高層關係」這條升官捷徑。

日前台北市警局松山分局中崙派出所遭10名黑衣人闖入砸電腦，前分局長林志誠短短幾年從刑事局二線四星副大隊長，躋身首都三線一星分局長，首任北投分局長4個月就跳到松山分局，基層就傳出與他女兒在內政部長徐國勇辦公室任秘書，「背後有靠山」有關。

無論是北投之亂還是松山之亂，都只是「冰山一角」，蔡英文上周五邀全國各縣市黨部主委開會，希望落實入黨的「排黑條款」，充其量只能減少「表面上的黑道」，卻堵不住「骨子裡的黑道」，這從被列入不良廠商的前民進黨代表李義祥仍能標到台鐵工程，可見一斑。

2016年蔡英文從馬英九手中拿下政權，過去在基層勢力薄弱的蔡系人馬，為迅速累積能量，大量起用「自己人」，雖然吸引了人才，卻也聚集不少趨炎附勢為自己謀私利的不肖人士。

北投之亂就如一面照妖鏡，照出民進黨各種陰暗見不得光的角落，若不想讓政權快速腐化，絕非「排除黑道入黨」就能了事，只有不分政黨派系，用人唯才，堵住「靠關係」這條升官發財的康莊大道，才有可能正本清源。