今年的大學考生很辛苦，因今年若沒有上大學，明年適用的是新課綱，用的是學習歷程，屆時要怎麼計分，怎麼決定升學的標準，各大學要怎麼考量，還沒有人知道，更不必說，明年的學測在什麼時候考，要延到7月什麼時間，都在未定之天。

教育是「百年之大計」，因為人才培育不易，十年才可能有小成，現在的教育，卻連「十年之計」都算不上，這算什麼教育呢？

更可悲的是家長。我家樓上一位老師，她有3個孩子，每個孩子面臨的考試方法與標準都不一樣，她感嘆說：「你是一個有話語權的人，可以寫評論，但你知道嗎？如果不是你的孩子今年要上大學，你才真正關心，否則你根本搞不懂大學的升學辦法。就算你今年搞懂了也沒有用，因為明年還會變。3個孩子，我得適應3次，你知道有多痛苦嗎？」

我仍記得以前在報館寫社論，每次一碰到教育改革，那些平常對政治問題、社會經濟大政方針很能批判發言的，都閉上了嘴，沒人敢說話。因為沒有孩子要升學的人，根本不懂學制。即使是我自己去學校聽了半天，也跟每一個家長一樣，一頭霧水。

我家樓上的老師跟我明說，「就算你有話語權，明年你也不會寫了，因為你更搞不懂新學制，你連發言的權利都沒有。」這就是為什麼教改搞得天怒人怨，卻很少有人批判的原因。

那麼誰有權發言呢？坦白說，我上次批評大學升學制度後，各種歌頌繁星計畫的宣傳不斷出爐，彷彿學制造就了弱勢者。我不是批繁星計畫不好，我更支持偏鄉的孩子應該有更多的機會，但你再看那些繁星計畫的學子，哪一個不是偏鄉中更有資源的人，如果真是偏鄉中的弱勢者，有這個機會嗎？

然而，現在面臨的問題是，你若出面批評，便有人來質問你：你要回到聯考嗎？你是贊成聯考嗎？好像批評當前政策，就是反進步，卻從不認真面對現有的問題如何改進。

回到明年的學習歷程，事實上帶給家長與學生不確定性很高的原因，正在於升學制度與課程內容同時改變。升學制度改變，使得學生不知從何準備起。舉例來說，依學習歷程，前兩年都沒有準備的考生，有什麼證照、參與研究計畫、特殊才藝、特別技能可以成為升學優點，讓學校看見呢？如果現在是高一，還有時間再充實，可現在的高中生怎麼來得及？

再其次是老師。老師只知依升學制度去輔導學生讀書教課，但以後這些教的課程不一定有用，學過什麼，學到什麼，也不知如何測出來，那麼，學生的錄取，特別是頂尖大學的錄取，充滿不確定性，老師要如何教？課程要如何排？怎麼樣教才算是一個盡責的老師？

更麻煩的是，連上課內容也在改。為了強化本土教育，據說國語文課本打算減少，只教兩年時間，要用一年來教台語。所謂台語，當然不是母語，也就是說，不是你是那一族的原住民，就用一年來學什麼語。具體來說，也不會是客家話，而是閩南語。也就是現在寫滿了各種亂七八糟文字、讓人看不懂的漢字的那一個公共電視台語台的那種漢字。是的，不要胡說「台語台」，台語包含了客家、各族原住民語，乃至新住民語，不是只有閩南語。大閩南沙文主義到這地步，竊占「台語」，太難看了。

而悲劇就在於，據說，中學要用一年的時間，讓學校教這種連字都不知如何準確寫的課程。請問老師要怎麼教？

這樣的教育改革很「夢幻」，升學制度、課程內容、教學方向，三管齊下，亂流灌頂，搞得學生、老師、家長，這三個教育的主體，沒有人知道未來。這是什麼教育？

我只能為學生、老師、家長，一聲悲嘆！（作者為作家）