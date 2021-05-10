華航、諾富特疫情10日新增4例，其中3例為本土，1例感染源仍在調查中，總計此案已有35人確診，規模直追去年磐石艦的36例，至今已有8起家庭群聚感染，但此案仍在發展中，預料疫情仍將擴大。

對此，中央流行疫情指揮中心決定從嚴採行「華航清零計畫2.0」，包括華航前艙機組員全數召回檢疫，後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天；相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性等等。日前外界曾建議應延長華航的檢疫隔離期，但防疫指揮官陳時中卻反對。當時他說，隔離期間由3天延長為5天並沒有意義，如果比照目前國內防疫規範的14天，「這樣華航會倒」。幾天後他卻改口坦承，華航清零計畫2.0等於華航陸續停飛14天。

早知如此，何必當初？更何況，經過了幾天的延宕，疫情的影響早已擴散，如今不只華航形同停飛，確診者造訪過的多家餐廳、飯店、娛樂場所門可羅雀，生意幾近於零，他們的損失可以向誰去討回公道？

只因擔心華航的營運，或是懾於據傳關說縮減華航隔離期的綠委，陳時中就固執地不肯改變相關規範，當時看似對華航網開一面，如今看來根本是賠了夫人又折兵，華航沒占到多少便宜，全民防疫卻破了好大的洞。

除了華航群聚感染持續增加之外，指揮中心的另一個挑戰是能否妥善應付可能從印度傳回的疫情。指揮中心10日公布境外移入確診個案新增11例，其中4例來自印度；陳時中在記者會中反覆表示，未來從印度移入的確診個案數「一定會再增加」。身為防疫最高指揮官，陳時中不能只是打打預防針、提醒國人來自印度的境外移入個案會增加，國人關心的是，對陸續從印度返台的入境者，指揮中心到底做了多少防範措施和準備？

印度疫情大爆發後，各國紛紛啟動緊急應變措施，有的快速接回僑民，有的嚴拒從印度入境的旅客，總之，都是為了防範印度疫情延燒到其國內，但蔡政府的動作卻相對非常遲緩，簡直就是後知後覺、形同麻痺。

外交部始終不肯也不敢稱「撤僑」，而包機連續破局，看來外交部並沒有竭盡全力協助印度的台胞返台；透過醫療專機或是從日本轉機回台的旅印國人到底人數多少、是否確定已完成PCR陰性檢測報告才登機，指揮中心也不敢打包票。

去年指揮中心要求搭武漢包機回台的台胞採取在機棚直接採檢等嚴格的措施，近日自印度入境者卻不必，陳時中的解釋是因為武漢有封城，而印度沒有，所以兩者入境採檢等流程不同。

如果因印度防疫意識沒像武漢那麼高，所以沒及時宣布封城，那指揮中心就未採取同等嚴格的入境規範，這不是開玩笑嗎！指揮中心不知道現在印度的疫情比當初的武漢嚴重不知多少倍嗎？

雙標放水只會帶來更可怕的後果，令人擔心陳時中的「政治防疫」還能hold多久？

（作者為資深媒體人）