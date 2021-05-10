大陸福建省4月底率先宣布放寬兩岸隔離新措施，從5月10日起，到福建從事商務、交流等活動的台灣民眾入境只須集中隔離2天，之後19天為住宿地與工作單位封閉往返的「閉環管理」；不過9日福建省台港澳事務辦公室網站以「福建省應對新冠疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組」名義發出公告稱，推遲實施台人赴福建檢疫「便捷通道」的試點工作：但並未波及金馬居民，因此金馬兩地居住滿28天者，可憑檢疫證明免除入境隔離仍維持。

換言之，從5月10日起，金馬兩地的居民只要能提出對方所要求的證明，就可以循小三通進入福建省，毋需隔離；問題是我方的陸委會發言人邱垂正還在強調，中國在福建省推出相關入境檢疫便利通道新措施，是為了落實習近平以福建「通惠情」對台促融工作，具有高度統戰性質。

雖然大陸福建省同意金馬小三通去福建不用入境隔離、但陸委會還在觀察，並沒有鬆口同意從10日起有條件恢復小三通，自然因中央沒有明確的指示「放行」，因此不可能有小三通船班從金門水頭或連江的南、北竿開出去，所以兩地民眾亟待的小三通復航，還是得繼續耐心等下去。

福建官方在4月29日下午發布消息稱，自5月10日零時起，將實施「台胞來閩入境檢疫便利通道措施」。對急需到福建工作或商務、交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸（目前為廈門機場口岸）到閩的台灣民眾，實施「兩天集中醫學觀察+十九天閉環管理」措施。符合條件的台灣民眾，由其在閩工作（邀請）單位提前七個工作日以上，向當地台港澳部門提交「台胞便捷通道申請表」、「台胞個人健康承諾書」、「工作單位監管承諾書」及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台胞證或居住證等文件申請。

金門縣長楊鎮浯當天傍晚開記者會回應表示，「金門縣政府樂見這樣的一個善意，因為金門縣政府也一直不斷地在呼籲，當疫情可控或者是在防疫的這些準備，都能夠充分準備的情況之下，我們贊成有條件的解禁。」，他也呼籲中央能明確回應，在防疫量能容許的前提下，讓小三通復航，活絡金門的經濟產業，也對兩岸交流展現善意。

這項消息一傳出，德國之聲中文網報導，這項措施引發中國網友廣泛不滿和質疑：福建省台港澳事務辦公室網站5 月9日上午以「福建省應對新冠疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組」名義發出公告，公告稱，4月30日至5月7日間，台灣新增10餘例新冠肺炎本土確診。按試點方案的動態管理要求，台灣若連續14天內發生10例以上本土確診，則暫停相關措施。推遲實施台人赴福建檢疫「便捷通道」的試點工作。

不過，幸運的是該項公告並未涵及金馬兩地居民，因此只要在金馬地區連續居住滿28天的金馬籍居民，若採「小三通」入境福建，仍無須隔離，因為金、馬兩地迄今仍維持零確診，陸方也不好意思出爾反爾。

持平來說，對於復航小三通，金門縣政府一直採取積極的態度，之前還向陸委會要求採取「防疫泡泡」，因為斷航迄今15個月的小三通，對金門的各方面影響確實太大，對於福建省的善意回應當然是雙手贊成；但是陸方的片面宣佈，金馬小三通單位沒有中央首肯，誰敢放行發出首發船？這個僵局如何打破？恐怕還有待時間考驗。

從2018年2月28日，中國大陸宣布31 項惠台措施起，大陸所有的惠台政策，那一項不是高度統戰？陸委會的反應未免讓金馬民眾當笑話看，金馬民眾所企盼的是對方提出善意放寬措施，我方要有積極對策回應，不是人家給台階下，自己還要自抬身價，那就跟民意背道而馳。「兩害相權取其輕」、「兩利相權取其重」，孰輕孰重，金馬地區的老百姓都在睜大眼睛看整起事件如何演變下去。

（作者為金門縣文化局文化建設發展基金執行長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※