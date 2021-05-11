災難出，謠言現。災難滋生各種謠言。其中，除單純訊息錯誤致恐慌誤導外，政治操作的黑手應該是謠言或假新聞的製造中心。

921大地震之後，各種假新聞及謠言就紛紛上場，我曾檢視南投縣政府紀錄的《921大地震救災日誌》，竟然921隔天起，假新聞及謠言就開始。一連兩星期之內，就只有一天沒有關於謠言的記載，其餘每天的救災日誌，都出現有關於謠言的字眼，可見謠言是跟隨災難產生。

對於沒有政治力量介入的假新聞或謠言，資訊澄清有助於扭正被誤導之資訊；但對於有立場的政治關係之惡意指控栽贓，並假藉民意以震災作政治鬥爭之舉，則再多的澄清說明皆無濟於事。這也是我的南投經驗。

「921局」我和南投縣政府首當其衝，遭到災民、媒體、民代等以假新聞之指責，而更離譜的是，連中央政府長官也不瞭解實情，卻任意抨擊，令人遺憾。最最嚴重的例子，我曾為文指出，於此再度引述以為參佐：總統誤導，代誌大條。

我的頂頭長官誤導921應急經費用途，讓我背黑鍋，在一些政治場合流傳，助長「921案」進行。在李登輝總統所著的《最高領導者的條件》一書中，對921發生後當天上午9：50李總統抵達災區，記述：

我在指揮所找來縣長，當面告訴他：「行政院會開會決定如何援助地方，但撥款的花點時間，我先給你一些錢，雖然不多，至少可應急。用途不必回報」縣長當場點收，小村莊給100萬元，大村莊給200萬元。只可惜後來調查發現，這筆錢沒有用在救災，反而被縣長二名部下中飽私囊，拿到日本與中國旅遊花用。

經查這段記述有相當錯誤，與事實不符，他這樣的記載，讓我背負不白之冤。事實上，李總統是到各災區探視災情時，親自致贈給各鄉鎮長緊急救災經費，他從未在南投縣救災指揮中心交付金錢給縣長；至於日記所指之時間也非921當天，例如致贈魚池、埔里、仁愛等鄉鎮公所各200萬元是在9月26日；而給錢是以鄉鎮公所為對象（南投有13鄉鎮），並非以村莊為對象（南投縣共128村、133里）；金錢是交付予鄉鎮長本人，而他們不是縣長「部下」，因為在921救災、重建階段，總統說「鄉鎮長比縣長大」，許多鄉鎮長已脫序並不聽縣政府指揮。

李總統表示，該筆款項是作為購買帳篷等緊急臨時支用，但是，令人遺憾的，竟有國姓鄉長李增全與集集鎮長林明溱「縣長二名部下中飽私囊」，似有負總統所託，這些款項，他們並未用於救災緊急支出，而是轉用為出國到「日本與中國考察」。總統很嚴重的指控，目標怎麼是縣長呢？

謠言亂政，製造冤案

921的例證，說明災難之際是謠言叢生之源。由於政治操作之精緻化，假新聞就變成連續劇化，講法其中有真有假，民眾根本分辨不清真假，社會更無從根據事實斷定是非，輾轉不斷消耗社會成本，終而社會形成玉石俱焚，找出對錯都需賠上昂貴代價。這是我對媒體最無奈之處，很多時候想投入去辦媒體。

但我知道也不能全怪媒體第一線記者。因此，災難政治學的重要一課，便是阻止政治關係去操弄不實傳言。為政者以假新聞亂政，目標是執政權、發言權，但民眾聽信謠言，無異支持造謠生事之幕後政治編導黑手黨，更無異驅善逐是，貨幣學的「格萊欣法則Gresham's Law：劣幣驅逐良幣」讓惡非掌政、代議。如此謠言亂政，製造司法冤案，更非民眾之福。

因此，我想到媒體的災難與道德兩難問題。

很多人早已忘掉921悲慘的災難畫面，但當88水災畫面上出現淒慘的景象，對此，我曾以引申媒體人吳典蓉當時感性之言：「讓我們這些不在災區的人，恨不得變成南部人，一同分擔苦難。」但隨即她馬上否定這個感觸，因為很多人並不認為如此。

吳典蓉提出災難新聞的道德兩難觀點，他人的痛苦並不是自己本身的痛苦，旁觀他人的痛苦並不等於大家都會痛苦；報導災難雖然迫使政治作為，但若別有用心，也會帶來民眾逐漸麻木、冷漠的社會效果。她的結論之一是，面對重大災難，我們沒有可能改變災難新聞的道德兩難困境。 這是深刻的媒體自省。

這個論點與經濟學寡占理論中「囚犯困境」的賽局類似，從人性而言，似乎得不到最好的答案。因為參賽者他們最好的結局，就是「為自己好，只好選擇說謊」，亦即說謊對他們最有利。這是個人主義為害眾多社會的困局。

兩難困局也說明了為什麼政治人物在面對選票的選擇時，他們往往忘了投身政治的目的是為了更多數人的公義，卻寧願為其政治企圖及特定小部分之利益辯解。例證，不勝枚舉。

921的災難政治學，處處充斥著這種道德困境，但政客的選擇卻多違背道德，寧要選票，不惜欺瞞社會大眾。「921案」於焉上場，值得社會大眾重視。

吳典蓉的當媒體傳播指責災難旁觀者也難以擺脫「同流合污」感受，同時自己也能體悟出像蘇珊．桑塔格（Susan Sontag，1933 -2004）旁觀他人之痛苦相同的觀點：只有以行動才能擺脫「旁觀者」的困境。

我補上一句：其實，對災難政治學也一樣。由於921的災難經驗，新聞傳播者不應只是「旁觀者」，以行動深入瞭解真相才說話，應該很重要。「921案」的浮一大白，也是責任吧？

（待續）