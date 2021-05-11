最近一段時間，台灣社會出現各式各樣大陸武統的焦慮，其中有一個倍受關切的問題，美國會否為台灣出兵護駕，而美國當局，一方面製造大陸武統的臨界危機感，一方面又擺出一副保鏢姿態，給予台灣社會將獲得安全保障的想像空間？自上世紀五零年代韓戰爆發開始，台灣社會受到美國的保護時間長達七十年，七十年間從未發生過如今的焦慮感，是什麼因素導致這種情緒的產生 追根究底，問題應出自美國這把保護傘的防護能力，遭到質疑，有以致之。既然找到了問題的癥結，下面便是如何解題了？

台灣社會出現焦慮，原因來自感受到大陸武統的形勢逼人，形勢是由氣氛與假設所構成，由形勢轉化為行動，一定要有一個啟動的觸媒，那麼這個關鍵性的觸媒會是誰呢？從政治結構與建制性來看，當下它應該是民進黨的掌權人蔡英文，但現實的台灣，很令人懷疑她具有如是的能力與權力，台灣表面上是一個民主國家，但與它被支配性的實況相去甚遠，它對統獨的運作幾至不能自主，完全要仰人鼻息，這個事實告訴人們，今天論台灣問題，不是單純的台灣與大陸間的問題，其中不但多出一個美國，且重點正是美國的作用與意向，所以大陸有戰略家早已說過，台灣問題，沒有中台問題，祇有中美問題。

既然台灣問題祇有中美問題，那麼不妨就中美問題來談談台灣的現在與未來，世人都知道美國是不容許有老二的，中國既成為了老二，不容於美國事所必然，美國處理它的老二，有它既定的成規，歸納起來就是穩狠準三個字，但這個規律只適用於弱勢的老二，如上世紀廣場協定的日本，今次的中國，不衹是體量大，更重要的是智謀深遠，美國雖有心卻無力，要它放棄當然不可能，只能作困獸之鬥，不妨從現實中擷取一些鏡頭來看看美國的困境。

上屆總統川普的四年任期，他打壓中國可謂不遺餘力，因他是個布衣執政，費力卻不討好，現任總統拜登，屬政治菁英階層，惜乎他手中的工具與實力都有限，地緣政治的實力，受到前任川普的摧殘影響，既存者其向心力與凝固性已大打折扣，雖不是單打獨鬥，拉幫結派的功能也大不如前，且其對手中國從經濟、政治、科技、軍事、外交，都早已不是吳下阿蒙，更有甚者，中國是一個講究謀攻的國家，以不戰而屈人之兵為目的，在此現實的制約之下，美國要想一錘定音，根本是不可能的。當美國的強項軍事已無取勝把握，經濟更是疲軟乏力，更糟糕的是地緣政治的支配性，也江河日下，觀乎美國手中除了台灣牌，自前任的川普到現任的拜登，幾乎已沒有了絕對性的致勝之道，那麼台灣牌既是美國唯一一張利多的對抗牌，是不是也是台灣社會爭取台獨利多的牌呢？

美國打台灣牌有它自身的利益取向，台灣獨立向來是美國的禁忌，因為兩個核大國間發生戰爭， 其結局沒有羸家，美國祇想稱霸，不想被毀，犯不著冒險，準此，美國絕對不會為台灣獨立而兩肋插刀， 美國打台灣牌絕對不是想單獨對中國發動戰爭，更不是為了阻止中國發動戰爭，衡量其居心，它這種不斷剌激中國的用心，分明是在激怒中國發動戰爭，美國認定中國對台一戰將付出天價，二戰美軍太平洋反攻作戰，採取跳島戰術，為的便是避開台海作戰，認為代價太高，當下美國以高資態對中國發聲，一則是為報復楊潔箎於中美高峰會中的發言，一則在提油救火，且企圖火中取栗，這正說明美國如果還有餘力以戰爭手段解決中國這個老二，就不會等到今天了，

更有甚者以台灣為餌，拉人下水墊背，製造代理人戰爭，消耗中國的國力，到適當時機它再自己出手，觀乎此次日相菅義偉應美總統拜登之邀赴美，並發表聯合公報，公開力挺美國倡議的台海和平與安定，反對片面改變現狀，劍指中國，這說明日本已搭上了美國戰車，也許日本認為借助美國的核彈力量，予中國以重創，將予日本以再次侵略中國的機會，這種如意算盤，中國的戰略家們會想不到嗎？中美之間不發生大戰則罷，一旦掀戰第一個被毀滅性攻擊的一定是日本，稍具軍事常識的中國軍人，對這個亡我之心不死的緊鄰日本，如不先我被毀滅，將留給子孫無窮後患，日本人不要興奮得太早，苦果在後頭哩。

總之，美國的台灣牌，其目的在實現美國的最高利益，絕對不會是台灣和台灣人的利益，更不會是台灣台獨利益，台灣社會要認清此一既定的國際現實，沒有什麼好埋怨的，為實現台獨而要求美國人民付出高昂代價，既不厚道也不符合國際現實，凡事還是要反求諸己。

台海有沒有戰爭，其真正的操盤手，在台灣的自己手中，如果利令智昏，認定美日的操弄，對台灣是個絕對的利多，迫不及待的迎刃而上，那後果想都不用想，一定是戰爭，台灣準備好了嗎？如果從現在起遠離此是非圈，祗自求多福，那就是遠離戰爭，既然西線無戰事，還要派衛兵站崗幹嘛，國防部可以撤銷了，台灣社會不是沒有自己的選項，唯一不能選的是台獨，因為你在與十四億中國人為敵，和平乎？戰爭乎？全看台灣人的智慧了！（作者為陳大權，美國紐約州）