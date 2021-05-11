美國總統拜登才剛剛提出金額2.25兆美元的基礎建設計畫（正式名稱為「美國就業計畫（American Jobs Plan）」），將二次世界大戰以來最大的政府投資方案送進國會，參議院兩黨領袖隨即聯手提出鎖定製造業的「無實體邊境法案（Endless Frontier Bill）」，敏感的企業領袖清楚感受到，打造強勁、且具世界競爭力的美國製造業，已經成為全美政治領袖的共識，積極參與美國製造業振興的商機，將是台灣廠商另一個三十年僅見的歷史機運。

5月12日，將由美國參議院商業委員會主席坎特維爾（Maria Cantwell）與共和黨領袖威克（Roger Wicke）聯名提出的無實體邊境法案，將會提交討論，這個預算金額1,100億美元的法案，與基礎建設法案相互呼應，有950億美元將投資在人工智慧、半導體、量子電腦、先進通訊網路、生化科技以及未來能源的研發、製造與商業化。另外100億美元用來設立十個區域科技中心，落實製造業所需的供應鏈體系，並且在美國商務部新設供應鏈危機處理機制（Supply chain resiliency and crisis response program）。

為了落實先進製造業計畫，參議院將授權在白宮總統府辦公室設立製造長（Chief Manufacturing Officer），整合涉及的交通部、商務部、能源部等，這是美國政府首度將製造業振興提升到白宮層級，也是對拜登鉅額基礎建設計畫的加碼。參議院商業委員會提出草案後，已經獲得參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）、共和黨參議院委員會主席陶德楊（Todd Young）等政黨領袖的背書。

自拜登當選總統後，本報即多次探討美中霸權競爭戰略的升級。前任總統川普在2018年開啟的貿易戰，經過三年的實證之後，即將退居二線，川普以被動的懲罰性措施為主要手段，從貿易戰開始，逐漸升級為科技戰、金融戰，雖然仍將在拜登政權繼續執行，但是更進一步的產業結構提升已經成為美國政治與企業領袖的共識，鎖定先進的未來科技產業，加速打造智慧型製造產業鏈，成為美中競逐的主流戰略。

美國貿易代表戴琪也幾乎在同時，選擇《金融時報》的一場公開論壇中表示，她預期「近期內」將與中方貿易主談代表、國務院副總理劉鶴重啟貿易談判，評估中國履行「第一階段」美中貿易協議的執行成果。去年川普簽署的第一階段貿易協議，中方承諾將在2021年購買2,074億美元的美國商品，不過至三月底實際購買367億美元，距離中方承諾三月底購買490億美元的目標，達成率僅61％。

如果從分項來評估，到三月底的實際購買金額在農產品方面達成率72％、製造品達成率66％、而能源類達成率僅34％，雖然中方公布的進口金額都略高於此，但是整體達成率遠不如進度則是事實。相對的，中國海關總署甫公布的進出口統計，累計前四個月對美出口大增50.3％（相較於2019年同期），進口增53.3％，而中國對美國的貿易順差則增加到人民幣6,538億元，暴增47％，顯然川普的懲罰性關稅對於平衡中美貿易成效有限。

拜登選擇提升美國製造業競爭力的戰略，當然是一條漫長且充滿不確定的道路，台灣廠商過去除了台塑集團在美國有成功的營運經驗，大多只是設立研究或是發貨中心。但是拜登政府的製造業振興戰略，台灣廠商與美國客戶的關係必須進行結構性的轉變，從單純的供應商轉變成更緊密的聯盟關係，甚至單獨完成美國本土設廠、使用更高層級的智慧工廠、聘僱並且妥善管理當地員工，這當然是難度極高的挑戰。

目前台積電已經啟動美國設廠、大成鋼在德州生產每月1.3萬噸的工業鋁也在快速擴張中、和碩則參加了特斯拉德州廠的規畫等，另外原先在威斯康辛規劃面板廠的鴻海，則在建立MIH電動車聯盟後，規劃將威斯康辛廠轉型為電動車相關製造基地，其他可能參與到拜登基礎建設製造業振興方案的台廠，如打入特斯拉供應鏈的和大、為升，生產大量電動車充電站的台達電，以及網通族群的中磊、智易等，台廠距離在美國落地生根建造製造基地的路途才剛剛起步，競爭的路途還非常漫長。

過去三十年，台灣製造業以中國為基地高速成長，運用大陸低廉有效率的勞工，加上土地與稅務優惠，躍升為全球產業不可忽視的關鍵力量，「台商」是以大陸為生產基地的代名詞。面對美國巨大的製造業振興戰略，台灣企業又獲得另一次藉著大國巨額財政補貼，躍升先進產業智慧製造的歷史機運，我們不需要看衰或者緊貼哪一邊，而是從台灣產業自身最大的利益出發，努力打造永續發展的台灣產業。

這當然不是容易的工作，台灣廠商也必然得面對優勝劣敗的挑戰，但是這個機運已經來到眼前，任何企業領袖都必須掌握，而國發會、經濟部、貿協等政府機構也必須趕緊設定新的任務目標，協助「台商」再次轉型升級，成為世界舞台的台商。