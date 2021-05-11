諾富特飯店群聚風暴狂燒。據悉，早有民眾檢舉諾富特防疫不確實，防疫指揮官陳時中卻嘻皮笑臉地說「病毒跑得比公文快」；立委費鴻泰因此痛責陳「你根本應該被槍斃」。

現任美國德州大學奧斯汀分校政治系教授林澤民在臉書貼文：「以費鴻泰對台灣疫政的批評，他怎麼教統計學呀？」引來不少林粉留言。林教授補充說明他批評費鴻泰的理由：「德州人口不到3000萬，比台灣多不了多少。大疫至今，確診累積300萬人，死亡超過5萬人，費鴻泰的學生會如何比較兩地疫政？」

費在國會裡質詢批陳，指的是指揮中心輕忽民眾檢舉諾富特防疫疏失這個「單一事件 」，不涉及台灣與德州的防疫統計與成績，我們可以批評費鴻泰「槍斃說」欠考慮；牽拖費是不是統計學博士、夠不夠資格教授統計，未免失焦又失格。

那麼，拿台灣與德州新冠肺炎確診與死亡人數統計，來比較兩地防疫成績，可乎？台灣人民習於聽命政府、配合政府，集體主義重於個人主義，四面環海，認真鎖國，病毒難入。這些優勢條件，德州皆不具備，如何對比？防疫統計比較，不同社會裡的地理、社經與人文因素，不該列入考量嗎？

或許，奧斯汀的林教授應該教教美國的政客，如何正確比較中美兩國疫政！別忘了，中國人口是美國的4倍，迄今美國確診人數是中國的300倍，死亡人數是中國的120倍。

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