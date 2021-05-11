陳時中是防疫英雄，那是之前；現在絕對不是，經過這麼多事之後。

第一時間，他把中港澳旅客拒於國門之外，立下大功，在螢幕前，他態度懇切、語氣謙和，深受全民愛戴。他彷彿是神，站在雲端的神。

他也把自己當神，做任何事唯我獨尊，他的語調變了，「自己選擇的國籍自己承擔」。乖乖！多麼地鏗鏘有力！

他聽不進別人的話，韓國瑜早說過要建大型收容所，他不聽，現在把防疫旅館搞得天翻地覆，病毒如水銀瀉地般四處亂竄。

都說普篩的重要性，他偏不做，直到外國旅客返國，才知在台灣已經確診，令國際對台灣的防疫大打折扣。

人家勸他說疫苗施打順序有問題，他反問，｢當初為什麼不說？｣

大家愈發覺得這不是神的作為，神不會連公文都不會處理，2個多月還沒跑完。大家擔心，防疫旅館不僅諾富特一家，高檔次的華航旅館都如此，其他家呢？是不是也還在跑公文？

奉勸陳總指揮，趁其他隱情還沒「爆康」之前，是不是可以考慮走下神壇休息一下，你喜歡唱歌，蘇貞昌說你是｢被政治耽誤的歌手｣。不想耽誤你的專長，你去唱歌好嗎？你唱的絕對比說的好聽，真的！

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