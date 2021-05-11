報名截止，台灣未接到世衛的邀請函，這不是公文旅行，大家期待的就是這一刻，以美國為首的G7根本無三小路用，嘴巴喊得大聲，實際一點效用也沒有。

衛福部表示，到今天為止都沒收到邀請函，若要參與世衛大會，只剩透過友邦在大會提案一途，還在做春秋大夢。美、日、德、法、英、義大利和加拿大不夠大嗎？聯合國的份量不夠重嗎？又能怎樣呢？世衛的門票不是7大國給的，是聯合國194個會員國給的，這麼多年來，中共在世界各國交朋友；美國卻在世界各地搧風點火，跟著美國走有好處嗎？庫德族的遭遇大家看到了、阿富汗的結局正在上演，跟美國交心交臂的印度正處於水深火熱之中，美國給了印度什麼幫助？

不錯啦！可以花錢請邦交國幫忙提案，可想見的是，錢照樣丟到井裡面，一點也掀不起漣漪；儘管今年台灣頂著全球防疫優等生的名號敲門，可是看看目前的狀況、再回想去年台灣把世衛秘書長譚德塞罵到臭頭，川普還要他辭職，人情一把鋸，你來我去，國際間不也這樣嗎？你叫當主人的世衛怎麼幫你講話？

真以為美國是在幫台灣？美國是為了自己的顏面和利益，高舉｢抗中｣的大纛到時候竟不敵｢擁中｣的旗號，美國的領導地位瞬間崩盤，不恨死台灣才怪！

國際間追求的是利益，口頭承諾背後的當然也是利益。美國演一場戲，台灣當真了？

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