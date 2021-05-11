首先需要講一個大前提，在過去西方/台灣媒體中，是怎麼解讀大陸青年的？

一，台灣/西方媒體最讀不懂的一代。

眾所皆知，西方及台灣媒體2010年後大規模報導中國大陸，因為金融海嘯下對大陸經濟的矚目，加之台灣對大陸學生和大陸遊客等兩岸交流的關注。

在更之後，發生太陽花、發生帝吧出征，大家開始關注小粉紅崛起，也就是大陸年輕一代的愛國主義（或民族主義）。

但是在其中，不論是台灣媒體還是西方媒體，碰上大陸學生或年輕一代時，都錯誤地將自己的期望投射到了他們身上。

比如，當有大陸學生批評大陸政府哪裡做得不好，或是大陸有什麼缺點，西方與台灣媒體會立刻與「反大陸」連結。

大家或是認為「洗腦環境下，有年輕人是清醒的」，或是認為「大陸青年開始追求（西方希望的）民主自由」反之，當大陸年輕人為一些事情辯解時，很容易變成「小粉紅/洗腦/無腦挺政府」。

在過去數年，面對大陸青年，很多框架都是洗腦/不洗腦，愛國/不愛國。或是敵人，或是朋友。

在台灣，批評台灣政府完全不代表推翻什麼，大家都知道；但面對中國大陸，批評一下就會上升到一個完全沒必要的高度。

這導致長久以來外界沒有靜下心，去認識對岸年輕人。

直到非常最近，「平視西方的一代」這個概念開始被西方主流媒體報導，台灣與大陸有更多文化影視融合，台灣「抖音一代」才開始稍稍去理解對岸同齡人。當然，這只是開始。

當今輿論，還是存在聽到大陸年輕人批評大陸政府，就很興奮；看到大陸人為自己辯解，就生氣「你這小粉紅」。但至少，隨著年輕一代抖音越刷越多，可能這些都會慢慢改變。

二，「內外有別」的觀念很強烈。

正是基於上述前提，大陸小朋友也很煩那種強烈二分法，「做錯就批評，愛國很正常」有一個小朋友跟我說過。

這個小朋友很可愛。在尚不熟的時候，他知道我是台灣人，我們聊起台灣與大陸，我說台灣健保……話未落，他立刻接「知道啦你們健保很厲害，天天說」。

後來我們熟了些，某次我說，以後老了想去一個靠海的小城市養老，沒打算立刻回台灣。他跟我說，「不回去嗎？但是你們健保很好，醫療保障應該比大陸好。」

喂喂喂，這位小哥哥，同樣是健保，為什麼你就可以說。

後來他對我放鬆很多，是因為發現我看待大陸或分析事情的方式，不同於「他以為的台灣人」。我們可以一起微信討論一些時事問題，他能接受我像大陸人一樣各種調調侃。

我感受到他有種強烈的「內外有別」概念。後來我觀察B站等平台，發現大家有很強烈的「內部矛盾，內部解決」概念。

有啥不好，關起門來我們自己溝通，自己解決。

當西方媒體痛批中國的問題，或出現「外部因素」，年輕人反擊的速度是非常快的。他們認為「西方世界」不希望中國崛起。近年伊拉克、烏克蘭的情況在社交媒體廣泛流傳，更堅定他們這一認知。

西方對中國崛起有情緒，而大陸年輕一代對西方介入大陸，也更警惕。

對於台灣人，如果他發現你能理解大陸、也認可你看待大陸的方式，也發現你是融入的，那就可以劃入「偏內部的自己人」。反之如果發現你看待事情的方式仍太「紐約時報」，那麼對你這外人批評時事或大陸政治(就算你是對的)，仍會反感。

三，不愛講政治，但對政治敏銳。

小年輕生活在一個娛樂至死的時代，但他們有強烈的政治前提：反對西方干涉大陸事務，同時對中美關係、中西方對立等情勢敏感。

以前剛到大陸時老碰到同齡人或比較年長的一代，或是開玩笑或是認真，台灣真的鬧獨立啊？鬧獨立會打的，不怕啊？彼時覺得賊煩，要打快打，煩死啦。

（開玩笑的，別打別打。）

現在可好，台灣小學妹說，我沒碰過這問題耶。問了一位九五後「微信之交」，他說得直白，「台海是中國與美國的事兒！誰管台灣怎麼想？」

哎，一語中的。

小朋友碰到台灣人，會問哪裡好玩好吃，會聊一下以前看過的台灣電視劇，但台獨台灣想怎樣倒是不必問了。沒意思，台灣能怎樣？如果真要聊，可能只會對「台灣為什麼一定要無腦跟隨美國」稍有微詞。

他們或許不看央視海峽兩岸了，但「兩岸關係其實就是中美博弈」的體悟可能比誰都深。畢竟，中美關係與他們的未來太相關。

四，看西方，平視/俯視還是太自大？

之前在查資料時翻閱到一則新聞，2021年2月的時候美國智庫辦了一場研討會「媒體眼中的中國」，邀請了多位常駐過中國大陸、對其有瞭解的美國媒體人。其中彭博社的社論版主編說，接觸的最多的是中國大陸的專業人士。

「與我交談的人，他們不是特別謙遜，他們展示的是自信，有點過分自信了，甚至有點理所當然的自大」，報導上他是這樣說的。

這些看法正不正確另外說，但這是有趣的現象，過去大陸社會在研究美國怎麼看中國，如今美國主流媒體也在思考大陸社會怎麼看西方。其中大陸年輕一代也被放入討論框架。

許多小朋友還沒出校園，就撞上中美貿易戰，生長於富庶時代，對西方到底是平視、俯視，還是自大？

我自己的體會是，對於西方或是港台，許多時候是「情緒性貶低」──你批評我的時候，怎麼不照照鏡子。這情緒在任何國家的任何世代都會有，只是這一代太能運用社交媒體，也更敢表現出來。

可以說是，比八零後一代，他們更想「轉守為攻」──過去對「外人」客氣，結果呢？

同樣地，發現你相對「能讀懂中國」，態度也會轉為理性。

若大家在一個理性的討論中，他們對於「看不上」的香港或台灣，也知道有什麼優缺點。我常常在港劇/台劇的相關討論中，看到「其實他們（香港/台灣）哪些地方做很好」的聲音。

但有一點比較特殊。我碰過的小年輕對西方/台灣的最大不滿，並非「台灣覺得大陸落後」，而是不解「成天盯著別人不好，為什麼不解決自己的問題」？

綜上所述，從社交媒體上看，大陸年輕一代對「西方罵中國」或「西方介入港台」的新聞，從不滿到「已經看到麻木」。

態度不外兩種。第一是認為歐美國家之衰落，應當從自己身上找問題、解決問題，而不是找一個敵人。

第二是認為中國只能自強自立，而不是期望歐美會垮，這也是對台海問題的最佳解方。

這些心態，是平視俯視還是怎樣，大家都有不同看法。對國家未來普遍自信是確實的。

在年輕人為主導的社交網絡上，許多是比較偏激的二分法，這或許是這時代無法避免的。於我個人而言，許多時候我認為「大家太情緒化」，很多時候也同樣訝異於「原來大家也這麼清醒地知道」。

對於我這個已經三字頭的「稍微資深」台灣寫作者而言，只希望以後在提起「台灣人怎麼看大陸」之相關議題時，收到的鄙視眼神，少一點點。

紀錄此文，期盼與諸君交流。

（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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