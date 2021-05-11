馬英九前總統上周六公開呼籲，既然跟台灣利害關係最深的美國與日本都希望兩岸重啟對話，兩岸雙方都有責任，他具體建議蔡英文總統，如無新方案與大陸對話，可先回到她2015年競選總統時喊出的「維持現狀」的政見：維持馬政府執政時的現狀，意即回到「原汁原味的九二共識」。

馬前總統的誠懇建議，陸委會、經濟部立即發稿表明不領情，行政院長蘇貞昌再次越俎代庖，逾越閣揆職權搶先代蔡總統拒絕，還立場怪異地言必稱大陸領導人習近平，說對岸「已經定調」，我方不必接受「被中國否決的九二共識」。原來定調與否，為中共馬首是瞻？而且還是蘇院長自己扭曲的「定調」，把人家沒說過的話硬塞到對方嘴裡。

面對兩岸嚴峻形勢，不是「鬥嘴鼓」的時候。畢竟《經濟學人》週刊才剛剛認證，台灣已經是「全世界最危險的地方（The most dangerous place on Earth）」。執政者必須嚴肅面對當前幾個局勢變化，為台灣人民負責：

第一，5月初以來，美國白宮、國務院的表態，已然戳破「台海有事，美軍必來」的幻象。美國國務卿布林肯5月2日說：「美中軍事衝突嚴重違反雙方利益」。美國白宮國安會印太事務協調總監坎伯5月4日甚至公開表示，美國不會明確聲明在大陸武力犯台時捍衛台灣，因為這樣的做法有「重大缺點」。

第二，日本首相菅義偉4月在國會公開聲明：「希望兩岸當事者對話，不以軍事介入為考慮」。儘管國內媒體側重在美日聯合聲明提到「台灣」，但更值得重視的是菅義偉回國後，在國會聲明的希望兩岸雙方「直接對話」、和平解決，他更強調「這也是日美的共同立場」。

第三，儘管西方安全及軍事問題專家都研判台海軍事熱度升高，但大陸領導人習近平3月在福建拋出「以通促融、以惠促融、以情促融」，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。對台基調還是符合他2013年掌權後提出的「心靈契合」論述，釋出「以融合代替武統」的強烈訊息。

美日立場回歸戰略模糊，大陸仍未放棄融合發展，此時此刻，正是兩岸重啟對話的最佳契機。這也是國人殷殷期盼之事。本周公布的遠見民調，有高達68.6%台灣民眾認為兩岸應「增加互動」，被認為「天然獨」世代的20至29歲，甚至有74%認為兩岸應增加互動、重啟交流。

正因如此，馬英九才會思考以前總統的高度，協助繼任的蔡英文找出一條道路，而且是蔡英文自己提出過的道路-回到初衷，不算丟臉吧。

2015年，蔡英文競選總統時提出「維持現狀」，取得美日的信任，與台灣民眾的支持，讓她在隔年高票當選總統。從最純粹的邏輯來看，任何黨派立場的人都應該認同，蔡英文提出要維持的「現狀」，正是2015年的現狀。那一年，台灣與美國、日本的關係都融洽均衡，兩岸之間還有深厚互信，並舉行歷史性的「馬習會」。

更重要的是，2015年維持與大陸、美國、日本均衡的現狀，是有「九二共識」作為基礎的，而且是還沒有被這幾年兩岸惡鬥汙染，「原汁原味的九二共識」。至於這幾年兩岸何以致此？當然是蔡總統上任後，片面抽掉了「九二共識」，率先改變了現狀——不承認九二共識，這叫做「維持現狀」嗎？使得「維持現狀」的承諾跳票，讓人相當遺憾。

如果沒有其他更好的辦法，這是當前僵局的最佳解方：回歸蔡總統2015年提出的「維持現狀」，既實踐蔡總統自己的政見，也符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》。這是中華民國總統莊嚴的責任，蔡總統應慎重思考馬前總統建議，回歸兩岸共同基礎展開對話，維繫兩岸民眾安全與福祉。

（作者為前總統府副秘書長、現任馬英九基金會執行長）

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