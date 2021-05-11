傅建中先生過世了，聯合、中時各以「縱橫華府半世紀」、「長留典範」為題發布此消息，也有許多同業好友追憶他的平生。筆者和傅先生談不上深交，但認識他也有20多年了，今天想藉本欄談談我心目中的諾曼傅（Norman是他的英文名字）。

傅先生在新聞戰場上的成就，早已有目共睹，不待筆者再添光彩。我想談的是多年與他近身接觸，從一些言談中觀察他的為人、他的思想，還有屬於他那個時代媒體人的特色。

話說1995年5月蔣夫人宋美齡第二次到美國國會演講，我奉派前往採訪，先到紐約再轉華府，傅先生親自開車到杜勒斯機場迎迓，讓我甚感惶恐，因這是我們第一次見面。途中和他聊了很多，讓我印象最深刻的，是他竟然還沒去過大陸。當時美中建交已經16年，往來太平洋兩岸者絡繹不絕，他卻止步不前。傅先生沒有多說原因，只記得他淡淡一句：「我不相信共產黨」。

後來我才知道，他曾經歷過「鐵幕」下的生活。傅先生50年代才從大陸到香港，再輾轉到了台灣。 師大英語系畢業後，1963年至1964年間他在小金門（烈嶼）服役，親身見證了當時冷戰前沿的肅殺氣氛。或許正是這段從青少年到青年的反共經歷，讓他即使人在美國，對重返故土卻是興趣缺缺。

1998年美國總統柯林頓訪問大陸，傅先生以白宮記者團成員隨行採訪，終於回到闊別40多年的上海，但此行重點是新聞採訪而非返鄉探親。當時我是中時晚報總編輯，柯林頓在上海宣布對台新三不政策，傅先生特別從上海打電話告知這個大新聞，成了當天《中時晚報》的頭版頭條。當然後來他多次前往大陸，與幾十年來從未見過的親戚重新建立聯繫，也到過三峽、參觀了兵馬俑，但中國大陸並非他的心靈故鄉。他在美國數十年，歷史學家余英時可算是他的知己之一，余英時曾對筆者說過他沒有鄉愁，「我在哪，哪裡就是中國。」傅先生當如是。

然而傅先生心目中的那個中國，隨著兩岸情勢的演變，特別是台灣民主化後的劇烈轉型，卻已逐漸遠颺，使他產生價值觀的嚴重失落，不可避免地面臨時代的衝擊。李登輝後期，他對李一些傾獨言行經常不假辭色，到了陳水扁上台，他筆下的砲火更是兇猛，有時就讓編輯台很為難。我手上保留一份2003年他的傳真信，那年11月陳水扁受邀訪美，再度過境紐約還遊了東河，媒體上很轟動。不久《中國時報》刊登最新民調，陳呂配首次領先連宋配1%，新聞見報後連、宋兩人極度不滿，對中時講了許多「出格」的話。就在這時，傅先生發回一篇「蔣夫人追思會上的掌聲」，明顯是在借題發揮揚連抑扁。編輯部決定不用，隔天他把原稿再傳一遍，負責同仁只得寫信給他，委婉解釋不登的原因，這封信就是他的回覆。

傅先生毫無疑問是堅定反台獨的人，這本來無所謂；但作為記者，個人意識形態如果過於強烈，有時就會失去客觀，甚至謬以千里。有一個流傳華府華文媒體圈的故事，1994年台灣進行修憲，為了總統應採公民直選還是委任直選，各方爭議很激烈，遠在美國的駐華府記者都加入戰局。據說有一回眾人爭論不休後，逐一請大家表態，結果是三比三，贊成直選的有《聯合報》的施克敏、王景弘等人，主張採委任的有中時傅建中和中央社的冷若水，妙的是他們所服務的媒體，對總統選制的立場剛好相反，《聯合報》主張採委任制，《中國時報》和中央社都支持直選。

2002年9月傅先生在《中國時報》一篇專欄，標題叫〈一則荒謬的新聞〉，引來獨派學者李筱峰多次為文反駁，甚至譏諷、嘲笑。那篇文章提到中央社一則有關台灣樂團訪問紐約的報導，當中一段是在詮釋作曲家蕭泰然的《福爾摩沙鎮魂曲》，文中說，台灣「住民大多為漢人與原住民混血的後代，台灣已成了真正的鎔爐」。傅先生在專欄說他「閱後不禁為之大駭」，因「筆者在台灣成長，數十年來于役台灣新聞界，但從未聽說台灣大多數住民是『漢人與原住民混血的後代』」。

傅先生顯然不知道，過去從南到北遍布台灣西部及東北各部族的「平埔族」，已經透過通婚溶化在許多台灣人身上，才會對蕭泰然的詮釋感到驚駭，而讓人逮到機會大批特批。這大概是他畢生無數筆耕中，少有的疏漏之作。不過也不能完全怪他，當年台灣的教科書或官方出版品記載（如中華民國年鑑），都只有高山族而無平埔族，別說是去國多年的他，就是在台灣久住的人，恐怕當時也未必知曉。

5月7日傳來傅先生故世的消息，一位時報老長官作了如下註解：「他半生備受余老先生的禮遇、余家闔府的尊重，一生都從事自己喜歡的新聞工作，論述等身，高齡仙逝，人生精彩。」我認為這是很全面的評價。

傅先生原任職於中央通訊社，駐美期間表現優越，受到《中國時報》創辦人余紀忠賞識，1977年進入中時並擔任駐華府特派員，直到2008年退休。他可說是駐華府最資深的記者，除了新聞報導與專欄評論之外，1994年《中國時報》邀請卸任的美國總統老布希訪台，主持並負責翻譯老布希演講的就是傅先生。此外，美國學者陶涵（Jay Taylor）撰寫《蔣經國傳》，傅先生居中奔走，得到余先生的鼎力支持，也功不可沒。余紀忠和他就像良師益友，兩人一直「合作密切」，這種雇傭關係只有那個時代才有。不僅如此，余家後代對他也都很尊重，他擔任過美國「時報文教基金會」首席執行長，2008年退休時，儘管報社財務已經出現危機，小老闆余建新仍給他一筆堪稱豐厚的退休金，讓他養老無虞。

最後我想談談作為朋友的傅先生。在許多台灣駐華府記者眼中，他是大老級的人物，加上身材魁梧，不免令人望之儼然，但其實私下的他很親切，是個「即之也溫」的人。前面提到1995年他到機場接我，讓我不免有些忐忑。但他帶我到國會山莊，還去了白宮記者室「朝聖」，完全沒有架子。途中聽他說不知蔣夫人這次要講什麼，國內電視台請他即席評述，剛好我離開紐約時在飯店遇到熊丸醫師，從他那裡拿到蔣夫人的英文講稿，順手就交給他。

或許是這次的經驗，讓他對我這個小老弟刮目相看吧，2008年我在華府布魯金斯研究院當訪問學者，結束前他為我做了兩件事，一件是開車載我到賓州蓋茲堡一遊，作為餞行，當地是美國南北戰爭三大關鍵戰役之一，也是林肯發表著名演說的地方。另一件是親自出席我和其他訪問學者的聯合發表會，至今我仍忘不了當時的場景，我在台上發表報告時，偷偷喵了一下傅先生的神情，只見他閉目聆聽，不時皺起眉頭，顯然對我的英文很不滿意。傅先生，您好走！

（作者為信民兩岸研究協會理事長）