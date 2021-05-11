台灣新冠疫情亮起紅燈，可怕的社區感染已經出現，今日指揮中心公布宜蘭、新北一次爆發7例的嚴重疫情，其中6例感染源不明。在此之前，陳時中信誓旦旦，企圖以「醫院群聚」、「旅館群聚」掩蓋的真相，再也隱瞞不住了。台灣民眾務必提高警覺，嚴加防範，以免一旦破口擴大，就將淪於不可收拾的慘境。

可嘆的是，社區感染的危機，早就有學者專家憂心忡忡地指陳出來，包括前衛生署長楊志良，但民進黨政府始終沉迷在早期的「防疫第一」的虛幻光耀中，更為了維護面子，想方設法，極力降低事態的嚴重性，甚至出動網軍圍剿發出警訊的學者專家，致使全民因之鬆懈下來。

推源禍首，始作俑者非民進黨莫屬。然而，蘇貞昌居然還要勸諭民眾「收心」，殊不知在上位者淡化疫情、掉以輕心，上行而下效，怎可能阻止得了民眾卸下心防？

事實上，台灣疫情早期能獲得有效控制，未必是政府的功勞，所仰仗的反而是民眾自發自覺地戴上口罩、減少社交，試看當初政府因口罩量產不足，就宣稱不必戴口罩的事例，就可以得知了。然而，民進黨一直攬為己功，沾沾自喜地造神、渲誇，且將疫情當作政治鬥爭的籌碼，自造幻象，無視學者專家的警告，應該「收心」的恐怕是民進黨政府，而不是始終戒慎恐懼的老百姓。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※