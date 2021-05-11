【最强的政治設計理念！｜總統候選人笑了｜我們都笑了】

國民黨高層到現在都還不知問題在哪裡？

到底國民黨現在需要的是「造王者」還是「造黨者」？

以過往經驗來看，黨主席與總統參選人的權責不清

不僅無法「造王」，反而還把黨都搞殘了。

今日中國國民黨真正的問題

是缺乏理念、沒有方向

得不到人民尊敬，也無法令人感動

在此張亞中提出黨主席必須無私的舉辦總統候選人初選

以及主張黨的總統候選人必須擁有黨的絕對統一領導權！

黨主席應是「無私者」才對！

這才是才是為贏得選舉的最佳政治設計！

「中國國民黨主席參選人張亞中」