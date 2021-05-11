報載上月底，國民黨現任主席與前任主席，又再度玩起了宮廷戲碼，以利益交換的方式，進行俗稱搓圓仔湯的遊戲，而且也再度因為「缺乏互信」而告破局。同樣戲碼的一再出現，坦白說已經沒有人感到奇怪，反而是若沒有類似戲碼，大家還會覺得不適應。不過話說回來，雖說是同樣戲碼，但卻是由號稱是最年輕的黨主席，與目前黨內最大天王所玩出來的，還是不免讓人有一種特別錯愕的違和感，這樣的政黨，難道還有任何未來嗎？

國民黨這次主席選舉，整體處境與局面是很詭異的。就國民黨本身來說，它經歷了兩次大選的慘敗，加上黨產遭遇了抄家滅族的清算，連原本最具優勢的兩岸政策，也成了重大包袱，這本來就讓黨面臨了生死存亡的關頭，在這狀況下尋求主席之位，其艱苦自然可以想見。而就黨內天王的政治前途來說，每位天王似乎也都面臨了尷尬處境。朱立倫的難題是，他若不參選主席，下屆總統選舉就處於拿捏由人的艱難處境，但若參選，就必須必勝，否則就等於政治生命的結束，可是誰也沒有必勝的把握，於是我們就看到他的猶豫不決。

另一方面，江啟臣自知還沒有參選下屆總統的威望，但是要想連任主席，卻又自知不是朱、韓的對手，這又是另一種尷尬！

上面所說的恐怖均勢，遂再度衍生出新一輪的宮廷操作。對江來說，他只有通過利益交換，與朱或韓之一結盟，才有勝算。對朱而言，最重要的當然是得保住奪取下屆總統大位的資格，特別是他面臨與韓的競合關係，如能與江結合，當然是划算的事情。可是萬一江失信，或者別有盤算怎麼辦？上上屆大選時，朱正是主席，他自己都耍過洪秀柱與王金平，難道他能輕易相信江的任何保證？

宮廷政治最可怕與最可惡的面向就是，它赤裸裸的就只是權位的交換，與人性中最醜陋的爾虞我詐。這其中沒有任何理想，也沒有對政黨面臨困局的任何策略探討與評估。簡單說，這是一種只有「自私」而毫無「公義」的操作，是一種只見「向下沉淪」而沒有「向上提升」可能的邪惡交易。面對這一場交易，我們不禁要問，兩位當事的天王，在你們的心中，究竟還把這個黨置於何地？當你們竟然做出這樣的交易時，還能毫無羞恥感地繼續競逐大位嗎？

當然，我更想問問國民黨的黨員們，當你們正為台灣兵凶戰危的處境、為國民黨奄奄一息的困局感到焦心的時候，對於這樣擺在大家眼前的權位交易，到底有什麼感想呢？難道你們對這種心術不覺得氣憤嗎？或者說你們還仍然對所謂的天王們存有什麼寄望嗎？這樣的天王們不只帶給了大家兩次慘敗，也把國民黨越來越變成了民進黨的尾巴政黨，難道你們還認為國民黨的未來仍然需要他們來「拯救」嗎？這樣一種只知有自己的權位，卻根本不去思考黨的未來的人，還能為黨創造什麼希望？

坦白說，國民黨其實還有著一群忠貞的黨員，它今天的所有困局，其實都肇因於天王的自私自利，畏葸懦弱，也因此，如果國民黨員們不能放下對天王們的病態依賴，國民黨就不可能再有未來！這次國民黨主席的選舉，其實就是國民黨生死存亡的最後機會，且看這次的宮廷操作，是不是真能警醒所有的國民黨員吧！

（作者為國民黨美國總支部委員暨海外黨代表）

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