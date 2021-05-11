台北市警界迭生「黑道之亂」引發社會議論。民進黨英系立委質詢警政署長陳家欽，是否該自請處分，似乎問錯了對象。英系立委應該知道，北市警局「黑道之亂」源自民進黨的黑道化，立委若真要究責，應該找民進黨這個源頭才對。

不管是「松山之亂」、「北投之亂」，或者是幾名年輕人搞的「潑蟑之亂」，都是黑道、角頭或者混混目中無人的社會病癥。而這個病癥的最根本成因，就是這些黑道角頭有了靠山，有了無視警察存在的依仗。而這個靠山就是政治。

很多人，包括民進黨的高層，可能都沒注意到黑道角頭早已經打進民進黨內部，並逐步在民進黨內形成影響力的現象。民進黨高層還以為，台灣的黑道角頭在參與選舉或者加入政黨從政之後，就是「浪子回頭金不換」，自此成為白道中人。奉勸民進黨高層，不要做這種春夢。

我相信，確實有混黑道角頭的人，會因為個人厭倦黑道路或者遭受極大的切身之痛，才會浪子回頭。但是，黑道角頭插手政治，或者加入政黨，幾乎都是為了拿政黨當工具，增大自己的黑道實力，不是浪子回頭。

台北市警局的「松山之亂」，衝入警所鬧事的黑衣人當中，有人有北聯幫背景；「北投之亂」的民進黨趙氏家族，也有北聯幫的關係。最值得關注的是，趙映光在民進黨台北市黨部擔任極具份量的評委召集人，他的兒子趙介佑也當上了黨代表。

民進黨高層不妨檢視一下趙映光父子進入民進黨台北市黨部之後，黨部主委選舉發生「同額競選」、「極力爭取的人突然退選」等等的現象，就知道黑道勢力如何吞食民進黨的情況。沒想到，民進黨高層在「北投之亂」後，還為黨內一些黑道分子說話，講什麼他們不是黑道，相信這些黑道分子，只是「出身草莽，來自江湖」。民進黨高層若是執迷不悟，他們這個黨從綠色變黑色，指日可待。

以「北投之亂」的趙介佑，在服替代役時期發生的逃兵、恐嚇主管等等事件來說，他絕對是黑，不可能綠。依據澎湖地方法院108年5月2日的妨害公務案判決書，趙介佑於107年6月4日配發至澎湖監獄服替代役後，無正當理由，經常逾假未歸，擅離職役。

監獄許姓主管糾正趙介佑擅離職役的行為，沒想到趙介佑打電話到澎湖監獄戒護科，向許姓主管揚言要砍殺與槍擊役男管理人員，並要「落」人來。這還不夠，趙介佑還以通訊軟體Line留言「你媽XX想被砍是不是」等語；又在電話中揚言「我真的會殺人，我絕對會殺了你」、「我回去一定會砍死你，你信不信」這種恐嚇言語，威脅監獄主管。

民進黨最嚴重的是，沒有人看到趙介佑是這樣品質的人，還讓他入黨，甚至當上了黨代表，讓他有機會和內政部長徐國勇平起平坐，讓他能穿上蔡英文競選總統的背心，幫蔡英文競選。

連全台警察頭頭徐國勇都和趙介佑平起平坐，相依照相，請問，台北市北投警分局的長官們，能不對趙介佑施禮有加，松山警分局的警官們能不忍下怒來，和黑衣人握手言和？

民進黨英系立委不在自己黨內找黑源，卻去追究警察首長責任，真的應了「捨本逐末」這句話。

（作者為資深媒體人）