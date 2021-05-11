圖為前衛福部長林奏延在2016年參與WHA，這也是蔡英文剛上任時首次參與WHA，此後兩岸緊張未能再出席。（本報資料照片）

台灣確定今年無緣參與世界衛生大會（WHA）盛會，對台灣雖云可惜，對世界也未嘗不是重大的損失，但對民進黨而言，卻彷彿是一個「利多」。在2016年以前，台灣不是沒有機會參與WHA，馬英九在位期間，就有7次能夠與會，甚至在蔡英文甫上任的第一年，由於還來不及遽然斷絕馬英九的兩岸「大和解」政策，台灣還是可以用「中華台北」的名義，派了當時的衛福部長林奏延參加。

「中華台北」本來是台灣參與國際性活動為人所默許的名銜，也藉由此一名銜，台灣得以在實質上參與國際社會；但是，當時卻為民進黨以「出賣台灣」、「矮化國格」加以大力抨擊，甚至還組團至會議地點遊街、嗆聲抗議。可在2017年之後，民進黨裂解兩岸關係，蓄意與中共對抗，故連續5年都被WHA阻擋於門外，此時反而是想委屈求全，仍以「中華台北」名義參加，都已是求而不可得了。

姑不論民進黨對「中華台北」名義前後180度的大轉變，是多麼荒唐而可笑，其中卻是隱隱然有一貫串的主脈絡的。此一脈絡，即是「只有民進黨能代表台灣」，因此，只要非民進黨認可之下的任何國際參與活動，都得背負上「出賣台灣」的罵名。這明顯是將國內政治鬥爭的火線延伸到國外，用了「中華台北」名義，可以抗議，而居然連「中華台北」都不能用，那當然是非得要更強力抗爭不可的了。

同一個名稱，妙用可以不同，這正是民進黨最擅長的技倆，但其劍鋒所指的對象，卻是大不相同，否定「中華台北」，是在作大內宣，凸顯國民黨之不足信賴；爭取用「中華台北」，則是為了強調中共的強橫與霸道，既足以「外宣」台灣處境的悲慘，更足以「內宣」激發台灣民眾對中共的仇視與憤懣。在以美國主導的國際「抗中」現勢下，內外兼顧，無疑是更具有威力的。

其實，民進黨也心知肚明，儘管以美國主導的國際現勢對中共大有不利，但充其量不過是歐、美的少數所謂強勢的白人「盟邦」而已，就全球而言，仍不足以撼動多數弱勢的第三世界國家對中共的支持；同時，這些口頭上大力支持的國家，也不過就是因勢順風，施施口惠，利用名目將台灣當「抗中」的馬前卒而已，台灣能否實質參與，並非其關注之處，因此，也從來未見這些「盟邦」在WHA有過何何正式的提案。說穿了，「外宣」之力，終屬虛設，民進黨最在意的，還是在「大內宣」。

因此，每逢WHA的年會就成為民進黨最具「利多」的時機，一方面，誇誇其談的宣稱有多少外國是如何肯定、支持台灣，更會大肆報導哪幾個幫交國在WHA會議上替台灣發聲，一來藉以凸顯民進黨是多麼努力，又多麼受到外國的肯定；一則藉實質上的未能參與，激化台灣民眾對中共的厭惡。項莊舞劍，豈是真的在意台灣能否參與WHA？殊不知，早在馬英九時代，台灣不必作此斤斤計較的宣傳，一樣可以堂堂正正的參與WHA盛會。

就台灣公衛方面的實力而言，台灣當然是有資格參與各種國際盛會的，但國際間講究的「實力」，並不在此，而在其影響力，尤其是經濟影響力，而台灣的經濟影響力，早已從舉足輕重驟跌成無足輕重，民進黨施政無方，更不此之圖，只是拿每年一度的WHA當提款機，一提5年，存款還有多少，卻是從未在意過。

在我看來，台灣爭取參與WHA，根本就是民進黨操弄下的一齣鬧劇，但每年按時上演，湯藥都不更換，無非就是在作「大內宣」而已。老狗變不出新把戲，但卻很奇怪地，就是有這麼多的人饒具興致地觀賞下去，還不時爆出熱烈的附和掌聲，看戲的觀眾是不是應該好好省思一下了？

（作者為退休大學教授）