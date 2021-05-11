新冠肺炎肆虐全球至今，台灣在政府與民眾齊心抗疫下控制得宜，在天助自助下，不管是敦睦艦隊、部桃院內感染都平安度過。然而近期台灣疫情竟然被諾富特飯店華航機師感染事件再度點燃，甚至在今日傳出新北及宜蘭有未知感染源的本土案例，讓全台再度陷入疫情未知的恐慌。

行政院長蘇貞昌在第一時間召開會議，並宣布疫情警戒提升到第二級，嚴格規範戴口罩及群聚活動，各級地方政府也陸續宣布相關防疫作為，期能將疫情擴散之可能降到最低。

民眾本就應配合政府一同抗疫，但這波疫情的延燒，蘇貞昌一句「大家該收心了」及陳時中「病毒跑得比公文快」，卻不得不讓人檢討。細究此波疫情延燒，首先諾富特的感染不就是因為指揮中心一直以來不落實「入境普篩」及「統一檢疫」所造成的惡果嗎？更別說主管機關放任諾富特防疫、一般旅客混居，華航事件政府絕對難辭其咎！

再者，疫苗接種至今，台灣僅接種9萬劑，接種率連1%都不到，甚至還有疫苗快過期的荒唐情事。反觀之前疫情嚴重的美國，疫苗接種人數已達到1億人，預估到6月時全國接種率為60%，7月時75%，也因為有效接種疫苗，美國本土感染人數已大幅降低，號稱台美關係歷來最好的蔡政府為何不和美國溝通疫苗採購？

連採購紀錄都不敢公開，還敢說捍衛民眾健康？有此等輕蔑與甩鍋的政府，台灣民眾只好自求多福了！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※