華航群聚感染原本局限於公司與住家範圍，未料21天後在新北與宜蘭傳出社區感染。防疫指揮官陳時中說，「宜蘭群聚與華航關聯性低」，這是相當奇怪的推論，因為從時序與感染規模來看，最可能就是華航群聚感染衝破了台灣的社區防線。

宜蘭群聚發生在一家遊藝場，一下子就確診5人，其中更有1人是常客，這在台灣1年多來的防疫過程裡從未出現，可見該遊藝場的防疫措施破了大洞。新北社區感染那例，則是接觸者多達上百人，顯見台灣社會的心防已經嚴重鬆懈。

以新北與宜蘭的距離，以及兩起感染找不到關聯來說，讓人憂心的是，社區防線恐怕早在數周前就被攻破了。這有兩個可能，一是早在3月初華航機組員檢疫改成「5+9」，就有病毒傳入社區，因為血清檢查發現華航在那時已有人感染；二是4月20日華航群聚爆發後，隨著案例增多，社區防線才出現破口。不管如何，病毒在社區可能至少已傳了4、5個複製周期，因此社區目前潛藏案例可能已有數十例。

這次的社區群聚感染，絕對是台灣防疫1年多來的最大挑戰，必須繃緊神經。何以釀成此等危機？機組員檢疫減成「3+11」固然是第一個漏洞，假使在4月20日爆發華航群聚時，趕緊將防疫漏洞補好，杜絕自主管理期間趴趴走的狀況，也還來得及擋住病毒，可惜錯失良機，留下了第二個漏洞。此狀況跟幾個月前部桃群聚可說如出一轍，一開始指揮中心只匡列案例所在樓層，直到社區出現案例才全院封鎖。

部桃群聚沒有造成社區群聚感染，何以華航群聚釀成大禍？須知B.1.1.7變種（最先出現在英國）的傳染力與重症率都可能高過原本的新冠病毒，或許因此攻破台灣社區防線。現在又出現B.1.617變種（最先出現在印度），疫情只會更加嚴峻。

面對此一疫情危機絕對不能慌亂。先前有立委因這波疫情批判陳時中，結果遭到網友圍剿，這類口水無助防疫。事實證明指揮中心不只不能被「神化」，更需要各方從科學角度提點與監督。

現在最重要的措施是做好社區群聚疫調，比如以遊藝場來說，一定要追查到所有群聚感染期間的客人，絕對不能放過。接下來幾天是關鍵期，如果新增本土案例都可溯源，將宜蘭與新北兩起群聚中間的傳染鏈追查出來，甚至上溯到華航群聚，就比較讓人放心；反之，如果追查不到感染源的案例越來越多，就須提防台灣進入了前所未有的社區傳播階段。台灣靠著口罩與社交距離所建造的社區防疫網能夠成功，前提是病毒從未滲入社區，但如果出現社區傳播，就會像南韓與香港一樣，今後難以斷根。

從中央流行疫情指揮中心最近接連出狀況來看，是否防疫隊形有了變化？或者防疫人員疲累了？以「華航清零計畫」來說，施行未幾就改成「2.0」，可見先前考慮不夠周到，事實上現行計畫依然無法防堵病毒。若果如此，行政院必須發揮監督功能，必要時調整人事，以免防疫漏洞越補越大。

（作者為醫師）