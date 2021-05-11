謝謝指揮官陳時中讓全台灣的老百姓都知道，「公文跑得不會比病毒快」。希望陳時中會知道當民眾聽到他這樣說的時候，其實並沒有因此更安心，反而是更擔心：「原來我們一直以來都是『公文』抗疫、『公文』防疫嗎？」

這並不是說在疫情當頭，政府機關等公部門該有的行政流程和法治程序沒有其存在的必要。而是當初會成立疫情指揮中心的用意，不就是為了要更迅速有效地因應隨時都在變化的疫情嗎？根據《中央流行疫情指揮中心實施辦法》的說明，疫情指揮中心的職責與權限是動用「防疫應變所需之新聞發布、教育宣導、傳播媒體優先使用、入出國（境）管制、居家檢疫、國際組織聯繫與合作、機場與港口管制、運輸工具徵用、公共環境清消、勞動安全衛生、人畜共通傳染病防治及其他流行疫情防治必要措施。」所以指揮中心理應要對哪些重要資訊必須盡快流通、哪些必要措施必須馬上實行的輕重緩急，有更明確的掌握。結果現在當指揮中心應變不及，錯失了原本可能有機會補起來的漏洞，陳時中還無奈地說公文就是跑這麼慢啊，民眾怎能不傻眼？

況且發生這次華航機師與諾富特飯店的群聚感染就是再次證明，規則是死的，病毒是活的。指揮中心要想辦法跳脫僵化的規則，面對無時無刻都在突變的病毒。而且其實很多規則和政策的背後，根本只是指揮中心自由解釋的文字遊戲，實質上就是雙重標準、罔顧風險。

因為跟案1153有過接觸，卻因為匡列時間只差1個小時而成為防疫破口的案1183就不說了，因為連指揮中心的諮詢小組委員李秉穎都說了，只回溯匡列案例發病前48小時的做法需要檢討。然而對於為什麼外籍機師入境不需採檢，而國籍機師入境卻需要採檢的差別待遇，指揮中心卻還是不願意鬆口。

這次本土疫情會爆發，感染源頭就是機師從國外帶回來的病毒。那麼既然國籍機師需要採檢，那為什麼同樣從國外入境台灣的外籍機師卻不用採檢？儘管指揮中心發言人莊人祥說，外籍機師那個是叫「過境不入境」。但現在防疫旅館就在市區裡，人家就是已經入境了，為什麼還要堅持這個叫「過境不入境」？是不是遇到外國人，我們就會自動矮一截，不敢要求也害怕得罪？

莊人祥都說了，各國採檢規定不同，多數國家都不會對外籍機師檢測，只有澳洲、紐西蘭等「疫情較和緩的國家」會執行。那這樣以全球防疫模範生自居的台灣，不就更有理由要求採檢了嗎？以外籍機師一旦確診，依照我國現行規定就必須協助治療，導致飛機卡在台灣飛不走，然後外籍航空可能因此卻步為由，拒絕對外籍機師採檢，就是一種眼不見為淨的鴕鳥心態，並導致後續疫情更難控制的後果。

（作者為口譯工作者）

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