第74屆世界衛生大會（WHA）5月24日起在瑞士日內瓦以視訊會議舉行，台灣連續5年未獲邀請，已幾乎無緣與會。蔡政府一再吹噓台美關係史上最佳、國際盟友紛紛表態挺台灣參與WHA，為何沒有任何盟友願在大會提案？「有政府，會吹牛」，蔡政府別再唬弄人民了！

蔡政府不斷以美國政府屢派官員訪台，自豪台美關係史上最好，蔡總統也強調不論川普或拜登總統，台美實質關係都持續深化；外交部更大做文宣，七大工業國外長會議及美國國務卿布林肯都公開表態挺台灣。但結局呢？

前總統馬英九任內，兩岸關係平穩，台灣每年都以觀察員身分與會。蔡英文執政後，2017年台灣就被WHA拒於門外，固然是國際政治現實使然，但最重要的因素就是民進黨政府把仇中與反中當作選舉提款機，使台灣從此被排除在外，挺台盟友只淪為口惠而實不至地發發聲明。

蔡政府治國無方，搞大內宣卻是一流，行政院拿人民納稅錢拍攝「有政府，會做事」宣傳片，用超洗腦的台語歌詞大力吹捧蔡政府的政績「台灣讓世界看見」，實際卻是對外走不出去，對內光防疫不力，就搞得人心惶惶。

「超前部署」是吹牛政府最常用的宣傳口號。去年大內宣說要參與《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），結果RCEP會員國已積極發展區域經濟，台灣還是邊緣人；防疫超前部署更是蔡政府口頭禪，但看看諾富特風暴，陳時中除了卸責，不見有效防疫作為。

台灣有句俚語，「膨風水雞 無肉」，警惕世人不要自我膨脹，凡事吹噓最終一定被看破手腳。蔡政府施政擅長文青宣傳以拉高民調，但這些虛有其表的政績，對國家發展與全民利益根本是中看不中用！