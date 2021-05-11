最近兩岸關係出現荒謬而弔詭的現象，一是蔡政府禁止人力銀行發布招募人才赴大陸就職的訊息，顯示民進黨政府進一步緊縮兩岸交流。二是1周內兩位大陸人士駕橡皮艇到台灣與金門「投奔自由」，官方與綠營側翼不斷往「認知作戰」或「第五縱隊」方向解讀。一個是禁止「西進」，另一個是嚴禁「東來」發展。在這種你不能來，我不能往的思維主導下，可以預期蔡政府大陸政策的左支右絀，更能預見對台灣永續發展的傷害。

缺乏人性的兩岸政策

禁刊大陸職缺廣告，勞動部美其名為防範大陸「假台資」招募台灣人才，才會發函要求人力銀行下架大陸地區工作職缺，違法刊登將開罰10萬到50萬元，居間媒合仲介行為罰5到500萬元。勞動部勞動力發展署強調，法律沒有空窗期，若有具體事證經審定確認，即刻開罰。

台灣人民願意到大陸就業，干人力銀行底事？憑什麼罰人力銀行，事業主招聘台灣人才到大陸就職，是看中台灣的優質勞動力；台商懷抱「人親土親」的心理，招聘台幹到大陸就職，更是台灣人的發展機會。在低薪、高房價不利的環境下，人民出國找尋更好的就業機會，是人性的自然呈現，更是個人的選擇自由，政府沒有權力禁止。

蔡政府為了抗中總是推出一些不符合人性的政策，無怪乎台灣年輕人以不婚、不生、不養，對惡劣的生存環境做出沉默的抗議。勞動部的禁令明顯違憲，將來受罰的人力銀行可訴諸司法，相信最後憲法法庭會保護人民的就業與居住自由。

大陸人士駕橡皮艇到台灣和金門「投奔自由」，常理推論應該是個人因素，但許多「專家」卻解讀，是大陸對台進行「認知作戰」，就像大陸戰機不斷在台灣西南空域擾台的操作一樣。

還有解讀認為，這是大陸對台進行「第五縱隊」作戰，把大陸人士「打進」台灣社會，作為「潛伏者」的間諜戰。網路上的軍事雜誌粉專更煞有介事說，偷渡客的身分恐怕有很大問題，懷疑他們意圖在台發展組織；更進一步指出，紅旗上的鐵鎚代表「群眾運動（人民的法槌）」，毛筆代表「文宣輿論」，元寶則代表「資源流通合作」；甚至有人說：「極可能是中共即將大量滲透入台灣，自組第五縱隊的前奏曲。」

試想，中共若真的要派人滲入台灣自組「第五縱隊」，需要利用單人駕高危險的橡皮艇橫渡海峽嗎？偷渡者來到台中港，竟然不趕快躲藏，卻向人求助？有這樣的「第五縱隊」嗎？赴金門的偷渡者身上只攜帶一個行李箱、一面紅色旗幟及一些食品，根本沒有接應者，怎麼對金門軍事產生危害呢？希望政府相關機關盡速調查清楚，避免流言繼續造成社會傷害。

對中國崛起的恐懼感

長期以來，民進黨總以仇恨、敵意看待大陸，鮮少有人願意從歷史的觀點、全球的視野去認識中共。中國崛起後，伴隨敵意而產生的恐懼感就成為一種「幽靈」，發酵出一種情緒性、非理性的心病，這就是「恐共症」的根源。

「恐共症」發酵後，除了自我封閉之外，也會企圖去封閉人民，這就間接造成一個嚴重的後果，等於變相鼓勵人民往比台灣落後的地方去發展。蔡政府當然期盼企業主到歐美國家擴張企業版圖，但在機會成本考量下，台商選擇了「新南向」，可是越南、泰國、菲律賓、印尼等國的投資已接近飽和，台商因而紛紛往更落後的緬甸、印度發展。

發展落後國家的政治、經濟、社會風險比進步國家有更多的變數。就像緬甸軍政府的政變，讓原本被認為最有希望發展的落後國家，一下子倒退回到叢林法則的社會。印度也因新冠疫情的失控，導致台灣駐印度代表處與台幹多人確診染疫，讓企業主也焦急得不知如何是好。

這就是蔡政府對外政策最弔詭之處，對台灣人才赴大陸就職採取封鎖政策，對大陸人民來台也採取封閉手段，恨不得兩岸老死不相往來，卻不想想台灣經濟成長有多少是由大陸市場所貢獻，如果丟掉大陸市場，要幾個東協與印度市場才能補回？

這種以政治權力壓抑經濟權利的操作，不斷升高兩岸對峙，讓台灣變成世人眼中「地表上最危險的地方」。蔡政府一面說要防衛台灣的民主自由，一面又利用政經兩手權力，不斷把台灣推向戰爭邊緣，若台海真的爆發戰爭，台灣民主就會毀於一旦。作為一個負責任的政府，是否該對弔詭的政策做一些理性的檢討與修正，這才是人民之福。