媒體與邪惡為伍，是社會不安的源頭。

我人投身政治，一項令人難過的觀察：「媒體掩護邪惡」最叫人難安。「921案」是反映有系統的媒體經營虛偽環境，並且整體性的掩護邪惡生長的案例。

「清晰的見解，就是力量。」身陷假新聞與謠言的醜化籠罩甚久，我必須由特殊的媒體輿論營造的深坑爬起來。下一章將會繼續談論。

由我親身體驗跨世紀的南投四年，媒體以為監督縣政，但卻掩護邪惡，創造邪惡的輿論娑婆，罄竹難書。我不是新聞、媒體、資訊的學者，否則，這段南投奇遇的921災難的歷史過程，相信有許多題材一定相當精彩絕倫，包括人、事、物等故事或學術研究，可深入用心公諸於世，以端正世風。嚴肅的說，這裡有許多拓展新聞學領域的研究主題，絕對不亞於可由史蒂芬．史匹柏（Steven Allan Spielberg，1946 -）拍攝出一部震撼性之921電影題材，包含有一些多面性、層次性的新聞理論，頗值得深入用心，也可以有一些主題寫好幾篇專題論文。

試舉一例，李坤錫的〈災變中的政治與媒體運作關係回顧檢討〉（政大傳播研究所EMBA，本文收錄於《世紀災變之借鑑與啟示：921十週年論壇論文集》，新社會基金會出版，2009年9月）。主題又例如，司法與媒體關係是相生互利；而政治效應的正義性如何，媒體的社會角色又如何等等，都構成「921新聞學」及其本身之歷史，皆尚待檢視研究分析。

我相信這是罕有的例子，正是921匡的一聲，平地雷聲驚醒阿修羅世界，孕育了對我而言是個刻骨銘心的「新聞奇葩」與「媒體奇蹟」時空。這段詭異的新聞歷史源頭，921後在臺北的天空展開，發難的核心是臺灣的心臟：南投。

921災難，是媒體輿論最好發揮的時機（天時）；當時南投又是非藍非綠的政治版圖，恰是媒體輿論左右逢源最有收獲的靶心（地利）。

1999，我剛巧跨入知天命之門，短短不到兩年，我遭遇人生省思的三次大災難：一、921大地震（1999年9月），二、桃芝颱風土石流（2000年7月），三、司法誣陷（2000年10月）。我統稱「921災難」，或「921事件」。

好似地魔、天魔、人魔等世界三魔齊來匯集南投大會師（魔合）；「他們」，簡言之，就是我的政治異議者與對手，有藍、有綠，利用「天時、地利、人和」絕佳「三合」機會，分別在臺北、南投發師運作媒體輿論的空戰轟炸摧毀攻勢；政治、媒體手腳齊鼓，磨刀霍霍、蠢蠢欲動（催化力量）殺向921地標南投縣長。

政治敵對者千載難逢，921，我們被萬箭穿心的時刻被他們逮到了。

長官行程透露的訊息

上司的行為準則似乎就是屬下的指導原則，這就是行政倫理。

回首「921」過去的歷史軌跡。921一週年活動，我寧不失信原訂「921週年重建成果展活動」於縣民，而得罪前一天才接獲通知上司總統變更安排要我作陪的行程，做為下屬竟反被上司與媒體之操作嘲弄。 相對2019年7月高雄市政府四天前通知無法參加區公所之活動，復遭媒體修理上司韓國瑜的狀況，主體易位實不可同日而語。 如此反差，反映了媒體生態與政治掛鉤的不同價值觀，醜陋矣！

「欺騙」是很嚴重的社會負面觀感。誠信是社會的五常之一，也是社會的五倫之一。

因而，社會忌諱欺騙，有所謂「一言既出，駟馬難追」之君子言行；政府教化民眾更有「一諾千金」、「君令如山」、「朝令夕改」等對樹立政府威信之惕厲。只是，問題的發生與變化的原因，以及當事者的反應處理等狀況，一般人皆不可能明瞭，接受的訊息皆由媒體傳播，故「社會觀感」包括「欺騙」與否，也由媒體所決定。蓋「新聞」或「假新聞」或「謠言」大皆係來自媒體之形塑或影響。

媒體力確是政治力的主體元素。遺憾的是，媒體力豈可與社會公道或社會價值背道而馳？

這樣的播報訊息，社會不偏也難

猶記得這樣的播報訊息嗎？如此處理新聞，社會不偏，也難！

「彭縣長，你還在開什麼會？」（答曰：921災後產業重建會）

電視媒體某大張姓女主播在主播臺上喊道。

921大地震次年，桃芝颱風席捲臺灣，重創花蓮、南投兩縣。當時我們被困在縣境溪頭，前一晚於此召開產業重建檢討會議。媒體報導大小眼，企圖引發民怨？《臺灣日報》林冠妙為南投縣長的處境仗義執言，對媒體的雙重標準，非常不以為然。

少見的雪中送炭，雖然文短，同樣讓我感受正義凜然。林冠妙反問道：

張大主播怎麼不喊：王縣長，你還在開什麼會？（答曰：國民黨十六全大會）

林冠妙還原媒體當時這樣的訊息傳播：

氣象預報桃芝直撲花蓮，縣長當天人卻在臺北參加國民黨十六全大會；南投土石流造孽，縣長當天也被困在米堤飯店（南投縣境內），而電視媒體對同樣缺席的兩位縣長（更正：其實，我本人等縣府主管都在鹿谷鄉災難現場）的批評報導卻有著天壤之別的雙重標準。

電視媒體近乎一面倒的「圍剿」彭縣長，批評他人不在縣長室坐鎮，採訪記者並引導民眾，故意問災民認為縣長該不該到現場關切，試問這種問話誰會回答不必？然後再「告知式」的問知不知道縣長不在？企圖引發民怨，但這種採訪及問話模式，並沒有在花蓮進行，反而播出王縣長在花蓮巡視災情、災民陳情的畫面。

是的，這樣的播報訊息，社會不偏也難。媒體欲人生欲人死，是有其威力。只是守持偏態的大眾傳播資訊給予民眾饗宴，可能透過媒體孕育出偏態的社會結構吧？是故我們應頂禮堅持傳導真實的媒體人。我們不要扭曲真相的訊息。

（待續）