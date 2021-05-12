金色的胡楊林多次來入夢，好想讓它來到我眼前。當然，千里之行，始於足下。只有出發，才能看到最真實的風景。2015年7月中旬看到涵蓋胡楊林的行程表，才決定參團走訪內蒙阿拉善。可惜的是在繳費後出發前兩天公布的行程表中已經刪除了額濟納旗與胡楊林，著實讓人失望。這真是一段意料之外的假期，卻是一場意料之中的旅行。

※出發

八月四日我們從台灣桃園國際機場出發，飛經北京轉機，於子夜過後抵達寧夏回族自治區銀川河東機場，由接待方接機，搭上遊覽車開往內蒙自治區阿拉善盟首府巴彥浩特鎮已是翌日凌晨二時許，稍事漱洗便匆匆入睡。隔天一早，我們展開歷時六天的大漠參訪之旅。

※總覽

在這短短的六天，我們依序參觀南寺、天鵝湖、北寺、阿拉善博物館、王爺府、延福寺、曼德拉山岩畫、巴丹吉林沙漠地質公園、巴丹湖、成吉思汗沙灘、巴丹吉林沙漠地質博物館、巴丹吉林民族工藝中心、額日布蓋地質公園的紅墩子大峽谷、阿拉騰其格格非物質文化長調培訓基地等景點。

※首府

阿拉善盟首府巴彥浩特鎮距銀川128公里，號稱「駝鄉」，不過在這裡更多見的卻是那些奇石雕館。我喜歡內蒙戈壁石，這種石頭就出在阿拉善左旗，我總想看看這個戈壁石之鄉的模樣，最後在石博園得到一些答案。博物館詳述著阿拉善的歷史、地理景觀與風土俗民情。天鵝湖是個沙漠中的遊樂園，我們沒有看到還在四十公里外的天鵝湖。

※南寺

參訪第一站是走訪位於賀蘭山南麓的廣宗寺，俗稱南寺。在藏傳佛教中，六世達賴倉央嘉措在被押送至青海時神秘失蹤。他到底在哪裡圓寂？他的轉世又該是誰？後續的藏傳佛教史上的阿拉善這一分支如何解釋？這在參訪賀蘭山廣宗寺之後，獲得了一個答案。賀蘭山廣宗寺是藏傳佛教中的一道吉祥佛光！

※座談

此次參訪主軸是與阿拉善職業教育學院進行交流，兩岸教育人員在座談中展現誠意，闡述教育理念與具體作法，雙方收穫滿滿。唯兩岸名詞用語略有不同，台灣的高職是高級職業學校的簡稱，屬於中等教育範疇，類似大陸的技工高校或是職業中專；大陸的高職是高等職業技術學院的簡稱，屬於高等教育範疇，類似台灣的科技大學。兩岸交流最後在互換禮物中圓滿結束。

※北寺

福因寺是阿旺丹德爾的靈魂高地，俗稱北寺。這座阿拉善盟著名的狀元峰，歷來被人們嚮往著，迷戀著，敬仰著。它已成為阿拉善文化的聖地，許多學者、學生經常來此祈願祈福。北寺附近的藏式風格飯店非常雅緻，據傳是台商回饋經營，也是遊客必遊的景點。

※延福寺

定遠營城裡最莊嚴輝煌的廟宇是延福寺，它既是阿拉善親王的家廟，又是西北地方藏傳佛教的名刹之一。廟堂嵯峨，金輪閃爍，香煙裊裊，古柏森森。寺後的山坡上，聳立著有兩根敖包石圍成的城牆。古刹鐘聲，讓人思古幽情油然而生。

※岩畫

在內蒙古阿拉善右旗孟根布拉格蘇木境內有一座大山，名叫曼德拉山。一夜間，它的名字在中外美術界不脛而走，原因是這裡發現了中國最大規模的岩畫群。曼德拉山默默無聞了幾萬年，我們使用兩個多小時親登大山，探訪了岩畫群的神秘。也好奇的想問，是誰在曼德拉山上作畫？如果說是先民，那先民又是誰？

※公路

沙漠中的公路也是一景。新修的柏油路漆黑發亮在橙黃色的沙漠中勾出美麗的曲線，旅遊車載著我們歡快的奔向那遙遠的綠洲。由於公路斷斷續續的還沒有完全修好，有時不得不走公路下的沙土路。

有時大風不知不覺刮起來，路邊大型風力發電機就飛快的轉著。這刮起的大風，沙子貼著路面滑過，親眼看到小沙塵暴的形成，如果是大的沙塵暴，它將影響到北方許多地方，據說還會跨海飄到日本、台灣。

※湖泊

從巴丹吉林湖景區售票處偌大的停車場出發，四輪驅動的越野車，進入這片聖潔得近乎透明的天空和土地。車子一路行駛過沙漠，在沙漠山丘中「衝浪」近半個小時，來到鹹水湖與淡水湖相鄰的巴丹湖，漫步在湖濱的成吉思汗沙灘上，享受著沙漠中的黃昏日落美景，這個夜晚我們參訪團把景區度假賓館給全包下來了，晚上還有難忘的文藝晚會。內心的感受很簡單，就是：巴丹歸來不看沙！

※峽谷

遊歷額日布蓋峽谷的內心感觸是擋不住心眼，抵不得誘惑。關於額日布蓋峽谷的事，聽了好多人說，讀了好多人寫。無論講得多麼傳神，寫得多麼精彩，我相信那只是別人的感覺和體悟。這裡周邊地形都是丹霞地貌，漫步在棧道上，沿途欣賞著彩色的山丘與峽谷，其中奇形怪狀，任人想像，不入峽谷豈能知道其中風雕峽谷的美妙？峽谷之美，風是時間的雕手！

※右旗

離開巴丹湖景區，驅車前往巴丹吉林鎮－屬於阿拉善右旗，是個美麗的小鎮，感受大西北的地廣人稀。這裡，雖然沒有大都市的繁華，環境卻顯得非常清潔。蔚藍的天空掛著一絲絲雲彩，遼闊而悠遠。

下午三點過後，我們在巴丹吉林民族工藝中心參觀，也在小鎮街道中漫步，享受購物的樂趣。

※傳承

金戈酒店引領著巴丹吉林沙漠的旅遊。參觀阿拉騰其格格非物質文化長調培訓基地的感受是，在遙遠西部有一個秘境，唱著牧歌從遠處走來，那就是美麗神奇的浩瀚大漠巴丹吉林；在大漠深處有一片綠洲，深藏神秘莫測千古之謎，那就是美麗神奇的阿拉騰其格格非物質文化長調！我們一起捐贈人民幣二千餘元贊助培訓學員。

※驗證

據接待方的姜處長說，通常台灣有颱風，內蒙就會下大雨。這次侵襲台灣的蘇迪勒颱風也影響了內蒙的天候，巴丹吉林鎮烏雲密佈，鄰近地區就下起大雨，大量雨水把通往阿拉騰敖包鎮參訪駱駝隊的沙漠公路幹道沖毀了，我們只好改道前進。這一改道卻橫跨三個省分，從內蒙到甘肅，繞過寧夏，再回到內蒙：早上八點半開車出發，時速百公里的在國道上奔馳，中間五次各約十分鐘的休息方便，中午還在車上用餐，下午七點半過後才終於回到巴彥浩特鹿鳴山莊接受歡送晚宴。

國道一日馳騁，足夠繞台灣一周，真是漫漫旅程。正好驗證：大氣環境的動態系統是相互影響的，初始條件下微小的變化，能帶動整個系統的長期而巨大的連鎖反應。如此說來，台灣的蘇迪勒颱風影響內蒙古下大雨就不足為奇了。

另外，這漫漫旅程，也實際驗證了阿拉善的地理位置。我們從巴丹吉林出發，經過甘肅金昌、張掖、武威、白銀、景泰、進入寧夏青銅峽、宣和、銀川、再穿越賀蘭山進入內蒙巴彥浩特。見證了賀蘭山以一匹駿馬的姿勢矗立在中國西部；黃河沿著騰格里沙漠邊緣向北流去，滋潤著河套平原的千里麥浪。在賀蘭之西、黃河之北、河西走廊之東，這一片廿七萬平方公里廣袤神奇的沙漠與綠洲，便是「中國阿拉善」。

※釋疑

在大多數旅客心中，內蒙古總是和草原聯繫在一起，最常聯想到的便是「風吹草低見牛羊」。其實內蒙古自治區面積跨度很大，具有從溫帶季風向內陸氣候過渡的特徵，東部為半濕潤地帶，西部為半乾旱地帶。風吹草低見牛羊的景象應該在內蒙古東部與中部，呼倫與貝爾湖畔和錫林郭勒河等處是水草豐美，面積約八十三萬平方公里，佔內蒙古面積約四分之三。

而西部的半乾燥地帶正是阿拉善盟，面積約有廿七萬平方公里，佔內蒙古面積約四分之一。這裡的沙漠、戈壁、草原、群湖，鳴沙、奇石、牛羊、藍天，卻是給人從荒野走向希望的過程。大漠浩浩，戈壁蒼蒼，天高氣爽，駝壯羊肥，遍地是資源寶藏，正是滋養心靈的旅途。來此一遊，賀蘭山麓林木蔥蘢，巴丹吉林沙漠神秘壯闊，茫茫草原繁花點點，人工綠洲玉米揚波，足以讓人在寧靜的心底深處，輕易地自我發現獨特的美麗。

※結語

現代社會處處充滿了人情世故、爾虞我詐，我們都來不及思考自己的狀態。其實人只要能找到自我，感受自我，融入自然，就會明白一切事理，生活在當下，幸福在心靈。

當旅行已經成為一種習慣，而旅行留給我的，已經不再是期許，而是坦然。旅行只為自我內在心靈的幸福，來自內蒙心靈滋養的滿足，已經非常足夠了。沒有觀賞到弱水河畔的胡楊林，居延海的水闊魚肥，就不再是那麼重要了。

何況，此行有許多同業公會的團友相伴同行，是難能可貴的友誼；更有接待方領導及內蒙古朋友的熱情接待，那豐盛的蒙古風味餐、豪放熱情的蒙古民歌、長調，讓人久久難忘。下次再來阿拉善觀賞胡楊林，再來內蒙古觀賞「風吹草低見牛羊」吧！（劉國英）

【徵文啟事】

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