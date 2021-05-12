說好的，挺台參與WHA呢？

由於G7相挺，美國務院也頻頻發聲，台灣內部頗有樂觀看待今年參與WHA一事，然而，那一封收不到的信，果然還是沒收到。

非聯合國會員，就是無法參與聯合國組織，G7動不了規則，G7+50也動不了，因為聯合國會員有193個，這是常識。民進黨排斥以「中華台北」，更不接受「中國台灣」為名與會，本來機率就是零，唯一樂觀的理由是西方大國相挺，但這是誤判。

有論者認為，這是一場中美角力，拜登政府以此役作為老大哥仍具領導力的象徵，輸贏關乎全球局勢，這是言過其實。

拜登是老江湖，更是外交領域的資深政客，怎會不知押寶於此，美國輸面遠大於贏面？這次WHA挺台，明顯就是宣傳性質，目的不是「挺台」而是凸顯「中國打壓」。

從拜登就職後的各種跡象來看，他的台灣牌是「騷擾中國」，且不求速勝，但求以嘴炮養嘴炮，日積月累地在國際社會裡形塑中國的惡霸形象。而民進黨的嘴，就是華盛頓的嘴，看外交部怎麼回應這次事件，即知美國的策略與態度。

拜登口中「基於規則的國際秩序」，是意欲結合盟友重建一個有利於西方的規則秩序，俄羅斯外長在聯合國嗆得很精準：（西方）在公開的，意識形態化的基礎之上建立一個新的特殊利益俱樂部。

台灣不是這俱樂部裡的成員，卻是成員們可資利用的工具，藉以不斷對北京進行廉價卻又道貌岸然的騷擾。

樂於被利用的「台派」，自然永遠拿不到WHA邀請函。誤判西方仍家大業大，有挺有效，只會被現實持續打臉，打不完的臉。

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