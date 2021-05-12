前總統馬英九等國民黨人近日高呼兩岸應重啟對話，呼籲回到「原汁原味的九二共識」。綠委張宏陸在立院質詢時詢問：「九二共識是不是已經臭酸掉了？是不是已經壞掉，已經沒有原汁原味的九二共識？」陸委會副主委邱垂正與外交部次長田中光均點頭稱是。

「臭酸」二字真是神來之筆，形容得非常到位。臭酸者，台語食物腐壞後既酸又臭的氣味也。在民進黨人的味蕾裡，不但九二共識，就連孫中山、蔣介石都是早就「餿」到可以丟到垃圾桶裡去了；至於什麼有關中國的文化歷史，更是如同「老太婆的裹腳布」，臭熏熏的不堪聞問。

在民進黨人的鼻子裡，什麼是香噴噴的香餑餑呢？天下第一香的當然是美國老大哥的「玉旨」，次香的是日本「親哥哥」的「玉音」，第三等香者則非1450和它所豢養的什麼立委諸公諸婆的名言，例如「這都是阿共仔ㄟ陰謀」、「這都是前朝的錯」莫屬了，馬維拉更是好用到底。這些話也不嫌臭酸。

民進黨從上到下，從裡到外，無不擦滿了「香奈兒」，清香撲鼻，令人陶醉！

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