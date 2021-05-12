蔣經國與CIA官員在台灣桃園空軍基地觀看U-2所攝照片。（作者提供）

Oh，shit！

當年U-2一般維持兩個飛行員，1964年初卻幾乎都是李南屏一人擔綱，下半年才是王錫爵與張立義。7月7日抗戰紀念日那天，是有兩架U-2執行任務，王錫爵自桃園出發，李南屏從菲律賓的美軍基地起飛，偵查大陸從華南地區向北越運送物資的情形，同時還有一架RF-101巫毒偵察機也向大陸前進。

守候在桃園基地的指揮人員，其實比較擔心第一次出任務的王錫爵，卻忽然聽到李南屏在座艙中喊著：「啊！我被鎖住了。」之後再沒有任何消息。

美國人罵：「Oh，shit！」成了以後U-2電訊裡最不祥的一句回聲。

張立義是1963年底，衣復恩召見談話後，被選入U-2隊，去美受訓，回來後接替了李南屏，與王錫爵兩人輪班飛。

1964年9月，王、張在泰國待命，要去偵查大陸的原子彈基地，但還未飛，10月14日原子彈已試爆成功。10月31日，張第一次出任務，由泰國北部的塔克力TAKLI 基地飛昆明、成都到蘭州，再轉回桃園。第二次從桃園、華南飛到泰國，再飛回來。

再下來，王錫爵飛蘭州的任務，成功，一般都是凌晨一點落地，空軍司令徐煥昇還到機場迎接。其間他們被蔣介石召見兩次。

U-2飛得高，大陸的米格機搆不著，進出如入無人之境。1958年大陸由蘇聯進口了5套共62枚薩姆-2飛彈，這是當時世界上最好的防空兵器，射程遠、速度快、威力大，單發擊毀飛機的概率是70%，而要是3發齊射，命中概率可以達到97%。1962年9月，先在南昌打下了陳懷，後來美國給飛機加裝了反制設備，地面一啟動追蹤雷達，飛機就接著示警以做規避。大陸空軍也研發了對策，先估算路徑，到U-2進到有效距時再開雷達鎖定，十多秒內立刻發射，令U-2機來不及躲避。

機腹下方的大相機，性能極佳，焦距36英吋的長鏡頭，從7個角度來回不停地轉動，將航路中心線左、右各一百哩範圍內的情況拍攝下來。相機卻可攜帶長達2500公尺，寬約22公分的底片，足夠連拍9小時。回到基地後，底片被沖印成4千張18吋的大相片，全部排起來有一哩長，可以拼成一張涵蓋5千公里長、2百公里寬的地面景象。在這條長型走廊範圍內的情形，一覽無遺，光是分析研判這數千張相片，往往就要花上幾星期時間。

照片解析度極佳，放大後甚至可看到站在窗邊的人，地上的車牌或高爾夫球也可見。衣復恩說：「有次黑貓隊員順道拍了溪口鎮的照片給蔣公，照片上的王太夫人墓地都看得一清二楚。」

要拍照，當然是白天，故以前都是清晨飛出，但在1964年11月換裝紅外線照相機，得以在夜間照相。

第一個在大陸進行夜航任務的，就是王錫爵。第一次他的夜航電力故障，折返，但大陸已從雷達上發現他的蹤跡，知道會晚上飛機也會來。就等著。

執行任務前一天，隊上通知飛行員回基地待命，同時由兩位航行計畫官根據目的地，參考天氣狀況等資料來規畫航線。

出任務時，飛行員其實並不清楚目標物是什麽，只是按照計畫好的航線前進，並在預定的時間和地點啓動或關閉相機。完成任務後，也不會有人告訴他任何從相片上得到的情報，他甚至連相片都看不到。

當時美方最感興趣的，是遠離台灣三千公里以上的蘭州和包頭市，這兩處都有核子反應爐，可以生產鈾235來製造原子彈。位在包頭北邊的雙城子，則是飛彈試射基地。

蘭州扼守河西走廊東端，黃河自城北蜿蜒而過，核原料廠利用這條大河，冷卻在提煉235過程中所產生的熱度。工廠排出的高溫廢水，在河面形成大量蒸汽。

為了瞭解核原料廠的生產力，美方科學家想出一個方法。先以田納西河畔的核能工廠為樣本，根據田納西當地的日夜溫度及水溫，和蘭州一帶相比，再比較兩者所產生的蒸汽量，就可以估計蘭州廠每個月大約生產多少原料，也就能推算出大約可製造多少枚原子彈。

收集這些數據，必須在不受其它熱源的影響之下才正確，需要在晚上進行，王錫爵再次前往蘭州時，遭到飛彈攻擊。那炫目的火光從旁閃過，造成他短暫失明，什麽都看不見，所幸自動駕駛儀尚可正常運作，便靠著它返航。

帶著一肚子火回到基地，一眼瞥見走廊上長磚形的花，怎麽看怎麽覺得外形觸霉頭，「砰」地一腳將它們全踢翻。

紅外線相機拍到至少三枚飛彈衝他而來。（待續）