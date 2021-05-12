教育部在4月20日就「2030雙語國家」提出的具體目標。其一，新的學年將啟動大學的「雙語學習計畫」，選擇轉型比較成功的6所雙語標竿大學，以及30個雙語標竿學院；其二，標竿的大學和學院，在2030年能夠達到「50-50-50」的目標：50％大二學生的英文說聽讀寫，要具備「歐洲語言的共同參考架構: 學習/教學/評鑑」（Common European Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment, CEFR）的B2中等程度，要有50％的大二學生和碩士班學生，以及超過50％學分數的課程，必須要採用全英語教學。

大學校園「50-50-50」的十年計畫，未來可能看到的情境至少有兩個。其一，愈來愈少的私立大學院校，以及愈來愈多的國立大學組建「強上加強聯盟」，而且是高度向「理工/醫學/生物科技」傾斜的「強強聯盟」。其二，由於國情文化具有深層歷史脈絡的獨特性，社會人文系所學院老師的全英語教學，以及學生的上課、考試、寫報告，都需要更「精緻/高端」的英文寫作和英語表達。其原因在於理工醫學生科的普世科學特性，數學、物理、化學的演算，實驗的操作，乃至於程式的撰寫，在當前資料科學與大數據的資料視覺化之年代，自然科學的共同「語言」，不同於雙語國家的「語言」。

除非外籍教師擁有相關學門的博士學位，要不然英文是母語、英美加澳紐的外籍教授，很難用英語開設台灣文化、東南亞研究、亞太區域研究，乃至於台灣的政治、經濟、法律、社會相關研究。由於台灣高等教育的薪資水準，遠不及香港和新加坡，就算擁有前述相關領域博士的外籍教授，願意來台任職，國立大學聯盟、尤其是理工為主的國立大學將占據極大優勢，私立大學因為師資成本的考慮，將更難爭取到政府補助，從而失去競爭的另一項利基。獨尊理工醫學，英文用的少，重視的是技術性的英文。次重管理學院。再次者是社會科學。重災區將勢必是人文科學系所和學院。以社會人文為主的公立與私立大學院校，更難以存活。

展望未來十年，少子化愈來愈嚴重，大專院校的競爭愈見白熱化，加上政府引導的五加二產業創新計畫、以及「數位經濟，智慧國家」的大政方針，這一切都和「2030雙語國家」齊頭並進。

推動「2030雙語國家」，並不只是教育部的事，更不只是選定標竿大學和學院，訂定績效指標、限定時間完成這麼簡單。高等教育資源的扭曲，重視理工與科技的國家願景，最後會不會未來的年輕人，既沒有學好中文，也學不好英文，淪落到「中文不好，英文不會」的田地，值得主政者規劃方案、提出指標和口號時的警惕。

政府應該要超前部署的策略，應該分為兩個層面。就上層政策面而言，內政部和行政院國發會、學術界有必要推估十年後、甚至二十年後的人口與分布，這有助於教育部研擬不同推估情境下的規劃，特別是各縣市各級學校的減班合班/混齡開課、併校廢校，乃至於賡續處理2030年前的私立大學院校之退場。

就下層執行面而言，從國中小、高中與大學、研究所，如果都需要全英語教學的教師，就算師資來源和品質無虞，也必須要考量到城鄉差距與社會階層的弱勢家庭的子女。政府有責任降低城鄉的英文起跑點之社會階級差距、特別是協助無力照顧子女中英文教育的家長，以免從國中小學畢業就已經放棄英文，自絕於社會階層向上流動之門。

如果要能夠由下而上，逐步達成雙語國家的願景，最重要的工作之一，莫過於有「足夠」、「優質」、「分布均衡」的老師。爭取就業金卡或其他政府鼓勵途徑，而到台任教、英語是母語的各級學校教師，畢竟非長久之計。教育部如何透過現有的體系，如何與英美語業者培育出所需要的英文教師，以十年為目標來培養師資，應是務實可行之道。至於，針對大學所提出「雙語學習計畫」的「50-50-50」績效指標，學生們所學習到的，究竟是英文和英語，還是不同學科內容的本身，頗值得深思。而這些都還只是大學和研究所階段之前的教育，在進入到社會之後，加強終生學習、推廣教育、樂齡生活的學習，尚不在此列。「2030雙語國家」，願景的描繪和指標的訂定，相對容易；要達成全民說英語的政策目標，則還有很長的一段路要走！