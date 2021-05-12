正當全台上下都為了已經進入社區感染的失控疫情擔憂不已的時候，總統蔡英文在她擁有300多萬人追蹤的臉書粉絲專頁上，更新了封面圖片。圖片的內容是：「828公投，四個不同意，台灣更有力！」

先不論蔡英文在這個時間點做這件事情，民眾的觀感如何。但是身為總統在公務時間用粉絲專頁宣傳公投事宜，豈不是帶頭違法嗎？根據《公務人員行政中立法》第10條規定：「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。」

更何況去年銓敘部才特別行文給所有公家單位表示：茲以公務人員應忠實推行政府政策，服務人民。對於公投案自應保持行政中立。公務人員除應遵守中立法規定外，亦不得「動用行政資源」、「利用職務關係」、「影響公務執行」或「使用職銜名器」支持或反對特定公民投票案，包含公投之提案、連署及投票。

諷刺的是，當時普遍都認為銓敘部會在公投年的敏感時刻，丟出關於公務人員在公投案要恪守行政中立的討論，是為了幫助執政黨阻擋民間的反對意見。沒想到，這次帶頭違法踩線的竟然就是總統自己。這樣的話，一般民眾都可以按鈴告發嗎？還是有關的執法單位或監察單位，應該要動起來了？

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