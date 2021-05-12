近日台灣又在國際間打響了名號，而此次的台灣之光正是政府以及全體國民。台灣在美國中央情報局（CIA）的全球生育率報告中敬陪末座，喜提第一，倒數第一。這份報導顯現出了島國的極大隱憂，但我們的政府似乎並未發現問題的癥結點，每每提出政策總是搔不到癢處。

身為一個千禧年出生的女性，我想，我能夠對這項議題提出自身看法。首先，年輕人是不想生，還是沒辦法生？班上曾經有女同學說，希望未來能生三個孩子，更有家裡有田的（不開玩笑，真的有田）男同學表示，希望以後生六個孩子。依照這些同學們「想生」的數量來看，台灣的生育率真的不該只有1.07；但這些數字都只是想想而已，當我們出社會後，我們真的有能力扶養6個孩子嗎？我想答案是否定的，以當代青年薪資對照當前的房價及物價，年輕人能養活自己，不靠父母的支援就已經謝天謝地了，連孝親費都拿不出來，每月口袋空空的我們，又有什麼能力去對一個孩子負責呢？

接著，在現在的大環境下，生孩子講求重質不重量。我是家中的獨生女，媽媽曾經對我說，如果家中有弟弟妹妹，我沒辦法擁有現在的生活品質。我們這一代尚且如此，更何況是我們的下一代呢？養大一個孩子很容易，養好一個孩子很難。現在的孩子從幼稚園開始就在各個才藝班奔波，國中高中在補習班間奔走，上了大學又要準備考研究所；要念到碩士還是博士？爸爸媽媽要準備多少錢？你什麼時候才能開始工作賺錢，開始回收之前的投資？養一個孩子要多少錢？500萬？還是1000萬？有句話說教育是最好的投資，可是父母究竟要花多少錢投資這個孩子，才算沒有讓這個孩子白來世上走一遭。有許多父母，深陷在無法給孩子好的教育環境的自責當中，而許多年輕人也害怕自己會成為那樣的父母。

政府不斷地拿錢補助是無用的，除了造成國庫虛空以外沒有任何優點，因為這在養育孩子所支出的費用裡不過九牛一毛。政府現在應該正視的不是養孩子，而是育孩子。改善現今病態的教育環境和補習班文化，好好地打房，讓父母們有時間關心孩子，而不是為了孩子的奶粉錢拚搏。改善低薪問題，讓年輕人願意留島，留下來，我們才有增加人口的可能。

依照馬斯洛的需求層次理論，先滿足生理需求，才能滿足自我實現需求，而生孩子在目前的狀況來說正是一種奢侈的需求，且並非必要。我們的政府不能逃避，必須正視問題癥結，不要讓生孩子變成一種奢侈了。

（作者為文藻外語大學外文系學生）

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