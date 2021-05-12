這幾天看到台灣疫情突然有復發的跡象，再看到印度疫情的悲慘情狀，對比我現在身處在一個十幾億人口的中國大陸，境內幾乎沒有本土病例，人人生活正常，甚至經常看到很多地方幾乎已經沒有在戴口罩，感觸良多…。

台灣不全面普篩，主事者也許有其考量。但是對於從國外入境的人，不實施入境後的核酸檢測，只靠14天的隔離不發燒來判定是不是染疫者，我認為這是一個很大的風險賭注和可能的防疫破口。以我這次入境中國大陸的檢疫經驗給大家參考。

我3月29日因為業務需要從桃園搭華航自台北直飛廈門。一抵達桃園機場，就先被要求提供三日內核酸檢測陰性的書面報告，查驗無誤後開始下載一個APP，申報個人基本健康資料及未來去向聯絡地址及電話等等詳細資料，然後才可以辦理登機手續。這個個人健康碼的APP就要跟隨你一直到離開中國大陸，甚至到各個省市關口都還要下載當地的健康碼，包括進入各機場、車站、百貨商場都要完成驗證測量體溫才能進入。

飛機一落地廈門機場，還沒進海關之前就全機人員先排隊做核酸檢測（好像有8個檢測室，進行還算快速），這是入境大陸的第一次核酸檢測。

防疫專車送抵隔離酒店，接收人員全副防護裝備如臨大敵，除了行李全面消毒，我們走過之處隨即有人在後面消毒，嚴謹的程度就是把每一個海外入境的旅客假設成帶疫者。

第二天一早馬上有駐在飯店的醫護人員做入境後的第二次核酸檢測，並且做第一次抽血檢驗，加上每天上、下午兩次量體溫，確保發燒人員及時被發現。第七天再做第三次的核酸檢測，第13天再做第四次核酸檢測及第二次抽血檢驗血清抗體，如果都沒有問題，第14天才可以算第一階段解封。

如果未來行程要續留廈門，則必須再加七天隔離。（4月8日起改為居家自主管理）如果下一個目的地不是在廈門，則限定當日離開廈門，且要清楚留下下一個去處的地址與聯繫人資料，便於移交當地防疫單位跟追，並由專車專人免費送往機場、車站，一直到確認登機或登車離開廈門，入境城市的防疫工作才告一段落。

就我在酒店隔離期間和每日量測體溫護士的了解，他們只要有和隔離者接觸的工作人員一律被要求住在宿舍，在工作這段期間不得外出或與外界接觸，並三天做一次核酸檢測，尤其休假外出前一日一定要檢測陰性才能離開，這樣才能確保萬無一失。這一次台灣本土疫情再現，竟然出現確診案1120諾富特飯店主管，三度至新北市三重區某診所就醫…。也難怪日前新北市長侯友宜表示，防疫旅館中有人出現不適症狀未通報，是中央流行疫情指揮中心的「明顯疏漏」，已造成民眾恐慌…。此外，竟然還有新北市議員接獲自稱是諾富特飯店員工爆料，指防疫旅館有混居問題…。

此次華航爆發多名機師染疫，並引起本土感染，中央流行疫情指揮中心竟然辯稱，若對外籍機師採檢，一旦驗出陽性就得留下進行治療，不僅增加國內醫療負擔，飛機短時間內也無法起飛。

主其事者這種心態與說法聽得令人不僅瞠目結舌，甚至毛骨悚然！機師染疫飛機短時間內無法起飛干卿底事？現在每個航空公司停在機庫的空機多的是，換一架飛不就得了！機師染疫及早發現進行治療增加多少醫療負擔？但與現今造成國內本土病例擴散危機孰輕孰重？萬一疫情因此像國外現況一發不可收拾，不僅害了國人同胞生命安全，對整體經濟的損害更是難以估算！

莊人祥說，各國採檢規定不同，多數國家都不會對外籍機師檢測，僅有澳洲、紐西蘭等疫情較和緩的國家會執行。這樣的說法是在宣示我們的疫情很嚴峻嗎？難怪美國國務院在四月下旬把台灣的旅遊安全警示從原來的一級調整為三級！

一個長期在廈門工作的楊姓台幹為了清明掃墓返台一週，發信息給我說：「進來隔離總共做了五次核酸檢測，雖然痛苦但是這樣比台灣好太多了…」「中國大陸自費做一次核酸檢測80元人民幣，來大陸隔離所有檢測費用政府買單，回台灣隔離時我寧願自己出錢做3次核酸檢測每次給付2500元，3次才7500元。這樣就沒有破口，我們和家人相聚也會比較安心一點呀！」

大家身為土生土長的台灣人，看到台灣目前阻絕國外防疫工作的可能破口，難免憂心忡忡。只希望這些親身經歷與感受的肺腑之言，對當政者阻絕國外疫情進入台灣的做法有一點參考的價值。

（作者為大陸台商）

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