新冠疫情自11日起出現大爆發，連續2日內已有23個本土確診病例，引發國人震撼，股市瘋狂下殺，12日盤中一度暴跌逾1400點，可見恐慌程度極高！防疫指揮官陳時中終於鬆口，承認疫情進入社區，將防疫等級提高至第2級，且隨時有升為第3級的可能。

防疫不容個人英雄主義

其實，依據去年彰化萬人血清抗體檢驗，及台灣出境者屢傳在國外確診，再加上多位確診者依時間推算，在台灣染疫的可能性很高，卻全部被指揮中心定調為境外感染，都讓人懷疑台灣早有社區感染，只是在指揮中心的強力封鎖下，相關訊息始終未獲明確證實或澄清，因此防範社區感染的動作也難以開展。

隨著疫情明顯升溫，陳時中在記者會中出現疲態，說話常常有氣無力，甚至出現不少口誤或失言，令人擔心他是不是已經彈性疲乏？擔任最高防疫指揮官超過1年，陳時中天天都得繃緊神經，可以想像他身心承受的壓力一定非常巨大。

防疫應該是團隊的工作，不能存有個人英雄主義，必須透過分層負責、互相支援，才能全面圍堵病毒。這次宜蘭羅東和新北蘆洲發現確診者，都是因為醫療院所的醫生反應靈敏、迅速通報採檢，指揮中心才得以據之匡列接觸者進行防堵；之後宜蘭、新北蘆洲和新莊都進行全面消毒，以防止病毒擴散。可見防疫確實需要中央與地方合作，第一線醫療人員更是及時揪出病毒的重要把關者。

陳時中或許累了，但防疫本來就不是他一個人的事，特別是如今病毒4爆，已經有多條傳播鏈，甚至感染源不明的案例越來越多，陳時中再有三頭六臂也不可能全盤掌握。陳時中應該要放下唯我獨尊的傲慢心態，懂得肯定他人的專業和付出，讓更多人願意、也有機會貢獻所長，才能打造出有效的防疫網。關於這一點，中央顯然還有改進的空間。

行政院長蘇貞昌在視察防疫指揮中心時表示，疫情已有新的狀況，民眾該嚴謹面對，務必遵照指揮中心防疫政策，不可鬆懈；陳時中則說，現在應減少政治口水，「批評都沒有意義」。看來疫情延燒，蔡政府確實是嚇到了，然而，從蘇貞昌到陳時中，第一時間不是構築病毒防火牆，而是構築責任防火牆，把責任往外推，他們的言外之意是，之前疫情之所以能夠守得好，是因為政府超前部署，如今疫情擴散是因為民眾疏忽了；二是杜絕批評，大家必須團結在「大有為的政府」之下，只要是批評政府就是政治口水，不可取也沒有意義。

該收心的是指揮中心

然而，華航諾富特群聚感染擴大，豈是民眾鬆散所致？從民進黨執政的桃園市政府到指揮中心，都漠視民眾早在2月間就檢舉諾富特混收隔離者與一般旅客，綠委介入放寬機師檢疫規定，更被認定是疫情破口。明明就是民進黨的疏漏才讓疫情難以收拾，蘇貞昌怎麼好意思要民眾收心？該收心的是自以為防疫萬無一失的指揮中心吧！

總統蔡英文12日在民進黨中常會前特別召開記者會，要求全民團結抗疫。疫情當前，全民確實應該齊心協力，但這並不表示外界不可以針對政府的防疫作為提出建言、甚至提出批評。沒有人是全能者，總有思慮不周之處；也沒有全然完美的政策，總有可以改進的空間，外界提出不同的意見，不是為了打擊政府，而是希望可以做得更好。

指揮中心要懂得察納雅言，才能集思廣益，提升防疫成效。例如，指揮中心是否應認真考慮普篩的建議，或者至少放寬篩檢的條件，以減少漏網之魚，這次羅東和蘆洲的確診者不就是這樣才被發現的嗎？

又如有關疫苗採購的問題，如果指揮中心真的很難以自己的人脈和管道買到西方藥廠研製的疫苗，而國產疫苗一時半刻也還無法接上，那麼是不是應該要透過本來不願接觸的大陸代理商購買，甚至是不是可以考慮已經世界衛生組織（WHO）認可的大陸疫苗？因為眾所周知，防疫2.0的決勝關鍵就是疫苗，而台灣疫苗嚴重不足，這是事實。

指揮中心請打開心胸，別再以政治意識形態或是本位主義進行防疫。畢竟保護國人的健康安全、社會各行各業可以更好地發展運作，以及早日解封國境，比指揮官的面子更重要。