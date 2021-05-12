世界衛生大會（WHA）今年確定沒有邀請台灣參與，這是蔡政府執政以來連續第5年無法參與。外交部長吳釗燮氣炸了，在推特上重砲轟擊對岸阻撓，並認為大陸表示會妥善安排台灣參與世衛的說法，是「無恥的謊言！」

今年美國務卿布林肯、G7外長會議、法國參議院等，都公開表示支持台灣參與WHA等國際組織活動，因此蔡政府之前積極宣傳，今年獲邀參與WHA的機會很大，最後證明仍是竹籃打水一場空，難怪吳釗燮惱羞成怒、口噴惡言。

不過，他在大罵老共之餘，是否想過，既然布林肯、G7、法國國會等如此力挺台灣，又是連署又是發表決議文，似乎顯得很有誠意，但為什麼就是沒有臨門一腳，在WHA上提案邀請台灣與會？

這些在WHA場外不斷嚷嚷著，該讓台灣有意義參與的歐美國家，若是肯拿出實際行動、開開金口直接提案，相信會有一定的效果，就算最後提案在投票時輸了，至少可以證明這些歐美大國真的有把台灣當作好朋友、願意為台灣出頭。

不知今年會不會跟往年一樣，只有我邦交國在WHA上提案邀請台灣參與？在國際現實下，或許這些邦交國人微言輕，也或許他們提案的戲碼年年上演，行禮如儀大家早已無感，因此提案總難受到重視。

台灣拿不到WHA門票的背後因素人盡皆知，除了大陸的態度，歐美有實力的國家從未付出真正的行動，也是關鍵。台灣夢碎WHA，吳釗燮除了對大陸破口大罵之外，有沒有膽子對不斷以假動作「撩撥」台灣的美國和歐洲國家，表示一下心中的委屈甚至不平的情緒呢？他們連為台灣稍為碰撞一下老共都不肯、不敢，這算哪門子「理念相同的盟邦」？他們所謂的力挺難道不是謊言嗎？