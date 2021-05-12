WHA年會召開在即，美國國務卿布林肯力挺台灣參與，日本、G7外長會議先後表態支持、法國國會全票通過相關聲明，但政治現實很殘酷，WHA祕書處沒有邀請台灣與會的打算，民進黨政府和獨派抗議中共打壓的聲音再度高漲。

台灣專家曾赴武漢考察

民進黨執政前後總計13年，叩關WHA幾乎成為每年炒一輪、喊一遍、罵一次的「套餐」，唯有2016年5月剛剛上台的蔡政府，派出代表團拿著WHA發給馬政府的邀請函，戰戰兢兢地走進WHA會場，規規矩矩自稱「中華台北」、絕口不提台灣二字。可惜，蔡政府並沒能從中悟出道理，又回到了扁政府時期依靠造勢嗆聲、遊說西方，最終無功而返的老路。

今年無緣WHA幾近確定，相關話題將如潮水般席捲而來、又快速退去。其實WHA參與問題真相已經非常清楚，但有些人不願意正視。首先，台灣拓展國際空間永遠繞不開大陸，美國、歐洲的「全力支持」終究抵不過北京的反對。過去幾年，民進黨政府自以為傲的外交成就，都是屬於非官方關係的深化，一旦觸及官方層面，無論是和最親密的美、日，還是和歐洲、印度、大洋洲等共同價值國家，「一中原則」的天花板永遠都難以突破，特別是在那些主流國際組織或會議，儘管陸方的抗議看起來有些粗魯，但台灣除了被拒之門外，沒有任何辦法。

台灣獲得了國際社會史無前例的支持，這是蔡政府近幾年宣傳最大力的口號。但現實究竟如何呢？愈來愈多人質疑，蔡政府口中的「國際支持」其實就是一種「大外宣」和「大內宣」的策略，本質還是建立在高昂遊說成本上的公關。當然，由於中國大陸與歐美矛盾不斷升級，台灣的確受到更多關注和支持，但歐美更多是拿「台灣牌」與北京博弈、爭取對自己更好的談判結果，台灣真的從中獲得實實在在的好處了嗎？更充分的疫苗供應？更好的貿易待遇？更大量的農產品採購？通通都沒有，只有更高昂的軍購清單擺在面前，而且還是由台灣老百姓自己掏錢買單。

回到WHA，蔡政府反覆強調，台灣能否參與世衛關係到2300萬人民的權益，正告北京政府不應打壓，否則就是站在2300萬台灣人民對立面。但如果結合事實冷靜思考，這句話是否經得起推敲，應該打上一個問號。去年武漢剛剛爆發新冠疫情，當地政府還在企圖「大事化小」時，台灣很早透過兩岸機制向陸方表達關切，北京立即拍板邀請我方疾管署專家赴「風暴眼」武漢考察，這才促成蔡政府「超前部署」的決斷。此後，儘管兩岸政治口水戰愈演愈烈，但兩岸疫情通報機制、台灣直接獲取世衛訊息以及參與世衛技術性會議並無受到影響，大陸境內也未出現台人染疫得不到良好救治或病亡的情形。今年初開始，在陸台人又納入大陸免費疫苗施打計畫，陸製國藥疫苗也已經得到世衛認可，還傳出海外台人施打陸製疫苗的消息。

WHA這個「結」要由大陸解

大陸外交部發言人表示，「沒有誰比我們（北京）更加關心台灣同胞的健康福祉」，台灣人聽到這句話或許有些刺耳，但就事論事地看，台灣除了不能以正式身分參與世衛大會、世衛組織外，與既有國際衛生合作機制的對接都相當順利，北京並沒有過多阻撓，大陸也的確盡所能照顧到台灣民眾的健康。因此，說到底，台灣加入WHA還是一個政治層面的議題。這就注定了民進黨政府的攻訐蒼白無力，不過北京如果只強調技術或事務層面的「關心台胞健康」，而不能以政治智慧、政治手腕處理這個議題，將難以爭取到人心。

行勝於言，再多善意，仍然需要包容、仁愛和同理心的論述，才能為人所知。台灣作為中華民族的一分子，當然有參與國際事務的權利，這是台灣社會不分顏色的共識。正如台灣加入國際組織繞不開北京，北京處理兩岸關係也繞不開台灣民心。

在兩岸政治僵局難解的現況下，如何將民進黨政府和台灣人民區分開來，讓台灣民眾真正感受到大陸的關心，這個「結」還是應由北京來解開。