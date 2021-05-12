媒體報導，我國位於中美洲的邦交國宏都拉斯，將從中國大陸購買新型冠狀肺炎疫苗。宏國衛生部5月10日宣稱：薩爾瓦多將幫助宏國突破地緣政治藩籬，從中國大陸購買疫苗。宏都拉斯總統葉南德茲11日更直言，為了買到中國研發的疫苗，願意照中國所說開設商務辦事處做為「外交橋樑」。

宏都拉斯目前確診病例超過22萬人，其中逾5600人死亡。近日新增確診近千人，急需疫苗。在野黨不斷抨擊中央政府無能，導致疫情蔓延。因此，為了緩解國內政治壓力，宏國政府必須盡快取得疫苗。目前印度停止疫苗出口，向大陸採購疫苗就成為宏國的優先選項。

宏都拉斯目前雖然沒有表示要與中共建交，但是透過疫苗輸入，以及葉南德茲總統所說的開設商務辦事處，雙方建交恐怕是遲早之事。

首先，宏都拉斯近年問題叢生困難重重，急需外援。去年底超級颶風伊塔及艾奧塔橫掃中美洲一帶，宏國至少有7000人因為風災而流離失所。再加上當地疫情持續延燒，導致本年1月，有將近1萬名宏國難民逃離家園，企圖越過瓜地馬拉及墨西哥前往美國。

另一方面，宏都拉斯普遍存在暴力、毒品、幫派等社會問題，使該國政府焦頭爛額。如果我國提供的援助無法滿足宏國的急需，轉向中共求助，也是順理成章。

其次，中共近年不斷加強經營拉丁美洲。雖然美國一直對拉丁美洲國家提供援助，但是隨著中國大陸的積極攻勢，當地國際形勢已經出現了一些微妙變化。導致巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多分別在2017及2018年不顧美國的勸阻與我斷交。也為其他邦交國帶風向。

更重要的是，宏國總統葉南德茲已經展現親中的態度。薩爾瓦多與我斷交後，宏都拉斯總統葉南德茲曾接受路透社採訪，暗示美國若削減對中美洲的財政支持，他認為中國大陸在中美洲日益增長的外交存在對當地是一個「機遇」。

去年9月聯合國大會總辯論中多位邦交國元首發言挺台，但是宏都拉斯總統葉南德茲發言時並未提到台灣。這是宏國第5年沒有在聯大總辯論替台灣發聲。雖然我外交部表示，宏國在大會舉行前個別致函聯合國秘書長古特雷斯以不同方式支持台灣的國際參與，但是此一現象已經透露了不尋常的訊息。

每次邦交國與我斷交，蔡總統總是指責中共用金援外交誘惑，並且重申我政府不與中共在金援上競逐。但是實際上，蔡政府維繫邦交唯一的方法就是金援。不久前動支1650萬美元供巴拉圭購買疫苗，暫解斷交危機就是實際的例子。

但是宏都拉斯與巴拉圭情況不同。宏都拉斯指明要透過薩爾瓦多購買大陸疫苗。大陸研發出新冠疫苗後，積極推展疫苗外交，11個中南美洲國家都已陸續收到大陸贈送的疫苗。如果大陸決定贈送疫苗給宏都拉斯以爭取好感，蔡政府要如何因應？

早年台灣曾創造舉世聞名的經濟奇蹟，令開發中國家欽羨不已，自然想與我國結交，吸取台灣經濟發展成功的經驗。但是近年台灣不斷向下沉淪，已經淪為四小龍之尾。相對地，中國大陸改革開放後，各項建設突飛猛進。2010年躍居全球第二大經濟體，同時又是聯合國安理會常任理事國。在國際政治與經濟方面都有令人無法忽視的優勢。相較之下，對我邦交國而言，台灣已經沒有吸引力。

在疫情未見緩和的情形下，我邦交國內心的焦慮不難想像。可是台灣迄今無法生產疫苗，不能直接援助邦交國。在兩岸外交休兵結束之後，蔡政府想要長期鞏固邦交，本就是難上加難。如果出錢也救不了邦交，就只能聽天由命了。（作者為退休大使）