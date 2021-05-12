美、日、法3國部隊11日起首次在日本本土舉行陸上軍演；同時，美、日、法、澳4國海軍首次在東海舉行聯合海上軍演。這兩項法國參與的軍演都是第一次在日本與東海舉行，劍指中國意味甚濃，但真的代表美國為首聯盟有意對中國採取「戰略清晰」嗎？

美國陸戰隊、日本水陸機動團與法國陸軍將從11日到17日在日本九州長崎佐世保的相浦基地與橫跨宮崎縣與鹿兒島縣的霧島舉行3國在日本本土的首次陸上軍演。在霧島的聯合軍演，3國將舉行離島攻防戰、巷戰與奪島的演練。

值得注意的是，鹿兒島是日本1941年偷襲珍珠港的炸射訓練場所在地，只是當年的目標是美國，而當下的假想敵則變成崛起的中國大陸。同時，美、日、法、澳4國海軍也是第一次在日本與中國之間的海域進行聯合演習。

法國一艘可搭載18架直升機的兩棲攻擊艦「雷電號」與巡防艦「敘庫夫號」是首次與美、日、澳3國一起在東海進行的軍演。3月，法國海軍首次與美、日、印、澳4國海軍在孟加拉灣舉行年度「馬拉巴軍演」。法國政府表示，「戴高樂號」航母將會經常參加盟國在印太地區的軍演。英國已決定將外交與戰略重心移往亞洲，並於5月派遣航母「伊麗莎白號」到印太地區與盟國舉行軍演。

日本除了與德國請報單位在3月加強情報分享與合作外，也與德國舉行外長與防長2+2會談，德國一艘巡防艦將於8月來到亞洲與日本海軍共同舉行海上操演。

這些發展顯示，日本正一步步朝著安倍晉三所計畫的「日本必須與北約建立更緊密關係」之方向邁進。

法、英、德已逐漸向美、日、印、澳靠攏，美國在太平洋與大西洋的盟國已出現「合圍中國」之勢。當美國與其盟國對台政策回到「戰略模糊」之際，美、日、印、澳與北約盟國的對中政策會愈來愈走向「戰略清晰」嗎？

首先，不論是7大工業國（G-7)外長會議或美國在北約的主要盟國都對中國不滿，但都沒有對台灣提供具體的安全承諾，也就沒有真正踩到中國的「紅線」。

其次，上述諸國近年都與中國爆發各種不同的衝突，對於北京「戰狼外交」都有反感。他們決定公開力挺台灣參與國際組織只是一種「反中」情緒下的一種移情作用，或是透過「挺台」對北京的一項示警。

中國沒有必要為美國帶頭的「合圍之勢」感到不爽，而應研究此一「合圍之勢」的可能發展，以及是否有必要調整「戰狼外交」的一些作為。

以目前的「合圍之勢」來看，除非法、英、德的軍艦前來印太地區能常態化，否則「合圍之勢」不可能維持多久。只要北京願意調整外交政策、交換關係的得失比、修正立場與態度，很多問題自可迎刃而解。

由此觀之，美國為首聯盟對中國政策是否會日益走向「戰略清晰」、仍取決於他們與北京之間的互動。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）