歷史三峽論： 就看三黨怎麼航向民主

已故歷史學家唐德剛教授曾提出「歷史三峽論」，自1842年鴉片戰爭到本世紀40年代，是中國為期200年從千年帝制轉變為民主體制的轉型期，這段期間如同行舟於三峽，把舵爭權一不注意，就會「船翻船漏，溺屍如麻」。

如今，距離唐德剛所謂的歷史三峽出口僅剩20餘年，兩岸敵對意識再起，風雲詭譎，中華民族有沒有智慧同舟共濟駛出歷史三峽，現在已經不好預測。但，有兩個事實不容兩岸各自掌舵者所忽視。

第一個，民主自由是中華民族百餘年來所企望追求的，也是讓中國脫離數千年以來暴力血腥方式更替專制政權的最好方式；第二個，中華民族能不能選擇實踐自由民主體制，本世紀是決定點，錯過了不知道又要耽誤多少世紀，而兩岸關係是中華民族脫離專制統治枷鎖的一把金鑰匙。

兩岸分治七十餘載，台灣先實施了民主體制，看起來已經駛出三峽，接下來只要揚帆而去，便能隨處瀟灑任我遊，實則不然。無論處於歷史大流之中，或是國際現實框架之下，台灣民主制度仍否永續，與兩岸關係和中國大陸的變革息息相關。

中華民族若能共同駛出歷史三峽，台灣經驗在前，中國大陸效仿其後，自此將晴空萬里，長治久安，如果不幸走回頭路，則百餘年來民主追求將付之闕如，百代之後依舊行秦制。

環顧兩岸，有能力領著海峽兩岸中華民族駛出千年以來「歷史三峽」變局者，屈指可數不過三者，恰巧都是革命起家能開創歷史的政黨，中國共產黨、民主進步黨、中國國民黨。

中共建黨百年 留給中國人的是「自由寂寥」

中國共產黨將在今（2021）年7月1日邁入百年，百年以來，中共從小黨開始一路走來，歷經數次瀕死復生，最終能在內戰中迫使中華民國政府播遷來台，在北京建政中華人民共和國。而建政後從三反五反、文化大革命的內鬥，轉向到改革開放，使中國大陸在短短30年間發展成為世界製造工廠，國民生產毛額也將在10到20年內超越美國，成為世界最大經濟體。

讓多數中國人脫貧已是千古紀錄，中華民族已經開始重拾失去的民族驕傲，甚至「民族偉大復興」也近在咫尺。這些重大貢獻，我們不用否認，還要讚許。但是，僅靠這些成績，而不實踐民主自由，真能讓「中國人民站起來了」？

中國大陸至今仍然無法實踐「民主」。中共從「百花齊放、百家爭鳴」的陽謀，到「六四天安門」的武力鎮壓，再到近年箝制言論自由，在網路空間中築高牆、廣蒐查的專制手段，都與民主漸行漸遠，甚至也不符合「中華人民共和國憲法」自己對人權保障的規定。再看今年修改香港選制，沒收香港民主未來的情況，中共並未展現出對民主制度的追求，也欠缺對「主權在民」的認知與反省。

或許也由於這種根本專制思維，中共難以從一個民主政體角度來思考如何解決兩岸問題，不夠理解台灣人心之所向：台灣人民已然可以不用拐杖站立，中共所提出的解決方案，卻形同讓正常走路的台灣人杵著拐杖站立。就像一家提不出能滿足客戶需求解決方案，卻怪客戶不買單，甚至威脅逼迫客戶買單的商家，當然無法說服台灣人民。若不改弦更張，兩岸僵局只有繼續，民主與民族復興恐遙遙無期。

民進黨的創黨初衷 流進權力污流

在台灣誕生的民進黨，從黨外運動到創立政黨，從1979年美麗島事件到2000年政黨輪替，到2016年再次執政，這個革命政黨在爭取台灣民主實踐上，有其不可被抹滅的歷史貢獻。

但是，近20年來民進黨的兩次執政，只見到這個革命型政黨的「道德墮落」，以及路線錯誤所帶來的危害。

「清廉」曾是民進黨的驕傲，但是，第一次執政時，總統帶頭貪腐，再次執政時，派系分贓，政治酬庸，黑金復辟，民意代表涉嫌收賄，清廉一去不復返。

「勤政」也曾是民進黨的招牌，如今用人唯親，違法亂紀，只在乎爭權奪利而無心施政，乃至於2021年發生太魯閣號悲劇，奪走49條人命，傷亡者何其辜！事後還在推託，只求保住政治優勢，民進黨口中的勤政已成笑話。

曾經，「愛鄉土」也是民進黨的號召，現在不僅對空汙問題束手無策，空中樓閣的能源政策更讓台灣民眾要「用肺發電」，更有罔顧民眾健康的開放「萊豬」進口，執政縣市治安敗壞，槍擊治安事件頻傳，這就是民進黨人愛鄉土的方式？

搞了半天，民進黨與共產黨有著共同的問題，便是太過相信鬥爭哲學。而鬥爭哲學所帶來的危害，又因為選擇錯誤的台獨路線而無限放大。民進黨已經完全執政卻不敢走向台灣獨立，承認台獨路線的虛妄與滑稽，然而，民眾不能知道民進黨台獨路線的荒謬性，只好訴諸鬥爭，狂批猛鬥一切反對民進黨的人民。

以「抗中保台」之名關掉立場不同的新聞電視台，麥卡錫主義也自嘆弗如。玩弄認同問題，挑撥世代鬥爭，鼓勵人民互相仇視，互相傷害，手法嫻熟宛若文化大革命，誠可謂「紅綠一家親」。操弄「去中華，仇中國」，只要能讓民進黨永續執政，文化根本可以拋，戰爭邊緣無所謂，「台灣人民」在其眼中終究只是個可操弄的鬥爭工具而已。

中國共產黨與民主進步黨，是當前兩岸各自的掌舵者，倘若合作，二十年內中華民族必能駛出歷史三峽。然而，一個雖視中華民族偉大復興為己任，但是自身卻是中華民族實行自由民主制度的最大阻礙；一個具有自由民主信念，但視中華民族復興與我何干。大船仍在三峽裡打轉。

回首國民黨一路走來 不能只有「百年孤寂」

1895年10月10日，國民黨前身興中會在廣州開了中華民族邁向民主的第一槍。1897年陳少白奉命到台灣建立革命據點，爭取到吳文秀、趙滿潮、容祺年等台灣青年支持。中華民國建立前後，孫中山先生三次造訪台灣，或宣揚革命，或指揮起義，當時台灣才俊支持與投生革命活動者眾多，如翁俊明、杜聰明、蔣渭水、羅福星、廖進平、連橫、賴和、許贊元等。若說國民黨貢獻了台灣自由民主思想的啟蒙，一點也不為過。連結兩岸，引領中華民族走向自由民主，國民黨的歷史任務與命運歸宿，從興中會創立的那一刻起便已注定。

國民黨也曾不負歷史所賦予的使命任務，歷經11次革命而創立中華民國，成功北伐解決軍閥混戰，遷都南京開創黃金十年，領導中華民國政府對抗日本侵略，血戰八年終取得勝利，收復台澎，使之免於淪為戰敗國身分，戰後召開政治協商會議，還都南京舉行制憲國民大會，國民黨治下的中國大陸，雖然「民主」制度因為動亂與戰爭而有所限制，但是在思想、言論、宗教等各種「自由」開放程度卻是前無古人，後無來者。

國共內戰推遲了中華民族實現自由民主制度的進程，國民黨在與共產黨的鬥爭競逐中，有功亦有過，兩次清黨手法殘酷，留下國共互不信任的後患。而228事件處理失當所造成的悲劇；實施戒嚴，遷台後一黨專制，為了清除內部共黨勢力引發白色恐怖，這些過失國民黨責無旁貸。但，於此同時，國民黨保住台灣護下中華民國最後一口氣，產業改革引領台灣成為世界資通訊科技重鎮，經濟起飛，奠定民主化基礎，最後解除戒嚴，逐步實施民主，還權於民，國民黨的這些功績同樣值得被讚揚，不能忽視。

然而，歷經三次政黨輪替，國民黨卻喪失了在兩岸與國家認同的大部分話語權。這樣的失語，當然可以歸咎於諸多因素，但是，擁百年底蘊卻一朝無語，實在不是這個歷經兩甲子有餘，走過大時代動盪而不沒之政黨該有的表現。進入21世紀的國民黨，似乎因為不再反共而陷入迷惘，擺脫不掉統獨泥潦，有心連結兩岸卻進退失據，彷彿忘了自身有更高的歷史使命。但，難道只有撇開「中國」的台獨，或不分青紅皂白的絕對「反共」，才能找到出路嗎？

國民黨的黨人們必須重新審視歷史，正視國民黨過去的是非功過，從歷史總結中尋出使命，找出實踐方法，否則國民黨只會在拋棄歷史的同時，被歷史所拋棄。

國民黨是能開創歷史的政黨，也是目前兩岸三地，唯一一個同時擁有中華民族復興情懷以及自由民主精神的政黨，唯一一個能連結兩岸，散播中華民國民主實踐經驗的政黨，也是唯一一個能「保台護國」的同時，又喚醒對岸民眾追求民主的政黨。就看它能不能奮起張眼，看得更高更遠。

這些要求過於夢幻，期待過高，甚至不符現實？回到127年前，以當時的條件與現實環境，孫中山先生組織興中會，目標要發動革命推翻滿清，豈不更加夢幻？但是國民黨的先賢先烈做到了，而127年後的國民黨人們，卻只能望其興嘆？看到民進黨、中共，以及美國，都畏畏縮縮膽小如鼠，未戰先敗？

127年過去了，孫總理所期盼的革命目標，國民黨達成了？革命如果尚未成功，同志是否仍在努力？

國民黨只能空抱百年孤寂圖眼前利益的苟且，還是能自省歷史繼往不負開世太平的志業？

國民黨曾經是無懼創造歷史的政黨，現在的國民黨是否還有勇氣掛起雲帆濟滄海？

「保台護國」是當仁不讓的責任，但是「自由中國、華夏歸心」是否仍為國民黨自認的歷史使命？

廉頗老矣，尚能飯否，國民黨人，仍懷志乎？

（作者為中華民意研究協會資深研究員）