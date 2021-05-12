民進黨執政後，高舉「抗中保台」大纛，激化「天然獨」年輕世代的「亡國感」，致令蔡英文順利高票連任成功。然而，兩岸關係愈形對峙，台海更加風譎雲詭，台灣近3年國防預算已悄悄從不到GDP 2%，到現在的將近2.5%，超過新台幣4500億，完全呼應蔡英文在2016年就職時宣布的，國防總預算應達到3%，試問如此債台高築的預算規模，真有為台灣帶來安全保障？

中科院現階段主要任務除了主導國機國造外，其實潛在的研發尚有高射程、高破壞的反制利器，為何蔡政府一直不敢證實？低調進行？反而是在台東外海不時的飛彈試射，當地住民不堪其擾下，才若有似無的草草發布新聞稿帶過。總是批判北韓的飛彈試射破壞區域和平穩定，國防部、中科院的行為未嘗不是自打嘴巴。

台灣執政歷次政黨輪替，國防政策一直秉持「防衛固守、有效嚇阻」的基本方針，既為防衛，卻編列越來越高額的軍費來發展武器，人民納稅錢就是如此拿來放煙火、飛彈試射，揆諸國軍現有總員額為21.5萬人，中國當前解放軍人數達200萬，擁6850輛作戰裝甲車、1600架戰鬥機，同時還擁有全球最大的常規火箭軍，兩相比較真是小巫見大巫，台灣真有和大陸進行軍備競賽的本錢？

為攔截監偵共軍機艦侵擾，奉行蔡英文指示，「絕對不會讓別人在我們的領空耀武揚威」，空軍頻於奔命，國軍耗費成本新台幣3百多億，鉅額的國防開銷必然排擠其他民生預算，也許兩岸還沒開打，台灣財政就已破產。

財政部公布台灣進出口數據，不意外！中國大陸港澳仍是台灣最大出口國，而出口總額更是逐年攀升，馬政府時代被當時的民進黨扣上「賣台親中」的紅帽，對照今日，台灣對中國大陸貿易出口的依賴更甚以往，已經遠超過4成。

台灣是出口導向經濟，出口經濟佔比GDP高達7成，如果中國大陸厲行窮台政策，全面封鎖台灣出口經濟，將直接扼殺台灣GDP一半的成長，屆時再多再大的護國神山，都難救台灣經濟，這也是蔡政府緊抓不放，猛吞ECFA這顆「糖衣毒藥」的原因。

中國大陸屢屢在國際對台立場宣示，雖再三重申一中原則，然不管是否給予顏面，都尚不至於將仇恨值轉嫁於台灣同胞，僅是針對所謂的「頑固台獨份子」語帶威脅，更以德報怨將彼此的經濟互利擺在前頭，如此善意的惠台行為，總是被綠營蒙蔽，遭綠媒扭曲。

如今台灣新冠肺炎疫情嚴峻，本土案例連環爆，已經出現社區感染狀況，陳時中亦不排除近日宣布疫情警戒進入第3級。可是，本屆的世界衛生大會（WHA）報名時間截止，台灣又沒收到邀請函，吳釗燮徒呼負負又如何，依然門票落空，不得其門而入。

正如馬英九所言，大陸才是台灣通往世界的捷徑，奉勸蔡政府不要鐵齒，沒了相互支持，摒棄得來不易的和平穩定，更進一步發展反制武器，這個結，原是一個可以迎刃而解的活結，已逐漸成為盤根錯節的死結。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※