今年第一季台灣出口金額達到979億美元，創單季歷史新高，較去年同期成長近1/4。出口暢旺是帶動台灣經濟成長主要因素，然而在成長的背後，我們也必須注意出口結構的改變。

台灣出口趨勢的變化，可以歸納為更集中在中國市場，電子資訊類產品重要性大增，以及出口更集中在中間產品等三大特性。

在2021年第一季，台灣對中國大陸(含香港)出口為420億美元，創歷史新高，較去年同期大幅成長35.6%，台灣對中國大陸出口占總出口比重也來到42.9%。由於中國大陸率先由新冠肺炎脫困，內需市場成長；再加上許多中國大陸企業為了因應綿延不斷美國的制裁，在擔憂供應鏈被阻斷情況下，增加預防性採購，也使得台灣對中國大陸出口，特別是電子資訊類產品大幅成長。

其他國家對中國大陸出口也有明顯成長，以對中國大陸制裁最為嚴厲的美國為例，2021年第一季出口較去年同期成長70%，是全球對中國大陸出口成長最快的國家。顯見美國雖然亟欲生產與中國大陸脫鉤，供應鏈與中國大陸分道揚鑣，但仍離不開中國大陸市場。

台灣對中國大陸出口暢旺除了電子資訊產業之外，也遍及其他產業。其中非金屬製品、金屬製品、以及光學及精密儀器，台灣出口更有一半以上集中到中國大陸。

台灣對大陸出口的比重占總出口比重，在2000年約為24%，2008年上升到39%，之後大致維持在40%，2017年達到41%，2020年達到43.9%的歷史新高。雖然台灣對大陸政策時有變化，兩岸關係也起伏不定，但顯然是市場機能主導貿易走向。

台灣對中國大陸的貿易，早先是由投資所帶動，過去台灣海外投資約有八成集中在大陸，也帶動了台灣對中國大陸的出口；近年來由於中國大陸投資環境惡化，以及美中貿易戰的影響下，台灣對大陸投資銳減，占海外總投資比重也降到三成左右，投資帶動貿易重要性大減。中國大陸扮演世界工廠的角色弱化，加工貿易將逐漸轉變為內需市場驅動，基於此，台灣未來應有效掌握中國內需市場的商機。

台灣出口更加集中在電子資訊類產品，2011年電子資訊類產品占台灣總出口的比重約為36%；在2021年第一季，已經上升到51%。特別是對中國大陸電子資訊產品出口占對中國大陸出口比重高達64%，高於其他主要國家。

出口不但更為集中在電子資訊產品，此類產品出口成長率也遠高於非電子資訊類產品。而且由於電子資訊類產品大多已經是零關稅，非電子資訊產品關稅仍偏高，在未來台灣建構自由貿易協定（FTA）仍困難重重，需注意出口表現會更加兩極化。特別是在未來巨型FTA，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）陸續到位，甚至可能增加新會員下，非電子資訊產品所面對的關稅劣勢會更加明顯。也應針對這些面臨瓶頸的產業，提供更多的政策協助。

台灣出口集中在中間產品是另一特色，目前台灣也有8成以上的出口產品是屬於中間產品，10年間比重提高了約1成，最終端消費產品則占不到兩成。未來除了掌握全球供應鏈重組，鞏固台灣中間產品的地位外；也應打造自有品牌，朝向消費性產品端發展，使台灣出口結構更加完整。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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